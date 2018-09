Depuis plus de 15 ans, Talan conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation en France et à l’international.

Présent sur quatre continents, le groupe va réaliser un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros pour 2500 collaborateurs en 2018. Talan ambitionne d’intégrer 900 nouveaux collaborateurs en 2019.

Le groupe met l’innovation au cœur de son développement et intervient dans les domaines liés aux mutations technologiques des grands groupes, comme le Big Data, l’IoT, la Blockchain et l’Intelligence Artificielle.

Présent dans les événements incontournables du secteur, comme Viva Technology, Talan prend régulièrement la parole sur les enjeux de ces technologies révolutionnaires aux côtés d’acteurs majeurs du secteur et de parlementaires (Syntec Numérique, Forum parlementaire de l’intelligence artificielle, Smart City Paris…). www.talan.com @talan_fr

(Mis à jour le : 18/9/2018)