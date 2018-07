Le groupe Talan annonce une levée de 100 millions d’euros afin d’accélérer le déploiement de son plan “Ambition 2020” qui vise le demi-milliard de chiffre d’affaires.

Cette levée réunit un pool bancaire composé des partenaires historiques du groupe, la Société Générale/Crédit du Nord, BNP Paribas, CIC, et d’un nouvel entrant, LCL, coordinateur de l’opération globale. Les fonds Tikehau et Allianz Global Investors participent à cette levée.

Par ailleurs, en parallèle à cette levée, 40 managers font leur entrée à hauteur de 6,4% dans le capital qui est désormais détenu à 85% par les actionnaires historiques et des collaborateurs du groupe.

Pour Mehdi Houas, président du groupe, «Talan continue son aventure collective en intégrant une quarantaine de managers qui investit dans le capital, ouvrant ainsi la voie à d’autres plans d’investissement, dans les années qui viennent».

Fort d’une croissance de près de 15% en 2017, le groupe Talan entre aujourd’hui dans une nouvelle ère. Sa stratégie de développement repose sur une croissance organique soutenue et sur une politique de croissance externe proactive, en proposant à des sociétés cibles de rejoindre l’ambition commune de bâtir un groupe international de référence, leader de l’accompagnement de la transformation des entreprises.

Déjà présent dans près de dix pays, Talan se dote dès septembre prochain d’une direction internationale, implantée à Londres, et a pour ambition d’ouvrir des bureaux en Belgique, Italie, Portugal et aux Pays-Bas d’ici 2019.

Enfin, cette levée va permettre au groupe de se renforcer sur son métier historique, l’accompagnement et la réalisation de projets SI, ainsi que de créer de nouvelles lignes métier pour proposer à ses clients une offre de transformation innovante, complète et intégrée.

Pour Olivier Nicolas, Directeur du marché Entreprises, Institutionnels et de la Gestion de Fortune de LCL, qui a coordonné la levée, « Talan s’est affirmé en quelques années comme un acteur innovant et très performant, désormais incontournable du secteur du conseil et des technologies de l’information. C’est pourquoi LCL est fier de participer à l’accélération de son développement en France et à l’international. »

Pour mener à bien cette phase ambitieuse de croissance, le groupe prévoit d’intégrer 3000 collaborateurs d’ici fin 2020 et vient de dévoiler son nouvel organigramme avec un ComEx piloté par Philippe Cassoulat (Directeur général groupe) et composé de Gérard Barbosa (Directeur de TalanSolutions), Behjet Boussofara et Anis Ben Mustapha (Directeurs de TalanShore), Laurent Dherbecourt (Directeur de TalanConsulting), Thibault Ducray (Directeur de TalanLabs), Rosalie Lacombe-Ribault (Directrice du marketing et de la communication), Gabriel Raymondjean (Directeur de TalanOpérations), Nicolas Récapet (Directeur de l’Organisation et des Ressources Humaines), Mikael Thépaut (Directeur général en charge de l’international).

À propos de Talan

Depuis plus de 15 ans, Talan conseille les entreprises et les administrations, les accompagne et met en œuvre leurs projets de transformation en France et à l’international. Présent sur quatre continents, le groupe prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 250 millions d’euros en 2018 avec 2.500 collaborateurs dont 900 recrutements prévus dans l’année. Le groupe met l’innovation au cœur de son développement et intervient dans les domaines liés aux mutations technologiques des grands groupes, comme le Big Data, l’IoT, la Blockchain et l’Intelligence Artificielle. Présent dans les événements incontournables du secteur, comme Viva Technology, Talan prend régulièrement la parole sur les enjeux de ces technologies révolutionnaires aux côtés d’acteurs majeurs du secteur et de parlementaires (Syntec Numérique, Forum parlementaire de l’intelligence artificielle, Smart City Paris…).