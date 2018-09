La Bourse de Tunis a entamé, la séance de lundi en repli où le Tunindex a reculé de 0,33% enregistrant 7 921,99 points dans un volume total de 2,122 millions de dinars, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre SOPAT a grimpé de 3,88 % à 1,87 dinar(D) suivi par les titres EURO-CYCLES et ESSOUKNA qui ont progressé respectivement de 3,03 % et 2,96 % à 21,40 D et 2,78 D.

A la baisse, le titre SIMPAR a régressé de 2,99 % à 31,75 D tout comme les titres LAND’OR et TELNET qui ont régressé respectivement de 2,97 % et 2,82 % à 10,42 D et 9,64 D.