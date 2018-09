Mabrouk Korchid, ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, a rencontré jeudi 13 septembre 2018 au siège du ministère l’ambassadeur de Chine en Tunisie, Wang Winbin.

La rencontre s’est déroulée en présence du représentant d’une des plus grandes sociétés chinoises, en l’occurrence CECC dans la réalisation des grands projets et signataire du mémorandum d’entente (MAO) entre la Tunisie et la Chine lors du sommet sino-africain (les 3 et 4 septembre 2018 à Pékin).

La rencontre a été axée sur la réalisation de l’étude de faisabilité ainsi que le schéma de financement concernant les grands projets que compte réaliser la société chinoise, à savoir le Pôle économique de Zarzis (d’une superficie de 1000 hectares), le pont reliant Al Jorf et Agim (2,5 km) et le projet du chemin de fer reliant Gabès et Médenine jusqu’au port de Zarzis.

A noter que la partie chinoise s’est engagée à présenter l’étude en question dans 6 mois.

Korchid a insisté à cette occasion sur l’importance accordée à la réalisation de ces grands projets qui apporteront, selon ses dires, une plus-value et pour la Tunisie et pour la Chine.