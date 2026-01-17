Les investissements déclarés dans le secteur industriel ont atteint 2484,3 millions de dinars (MD) en 2025, avec 3909 projets déclarés, qui généreraient, une fois réalisés, 37329 emplois créés, d’après une Synthèse du bulletin de conjoncture de l’année 2025 publiée par l’APII.

L’APII a fait état d’une tendance mensuelle à la hausse des investissements déclarés au cours de l’année 2025, avec un pic de 531,4 MD en décembre 2025, ce qui représente une augmentation de 50% par rapport au mois précédent (novembre 2025) et une croissance de 92% par rapport à décembre 2024.

Ces investissements se répartissent à raison de 1018,8 MD pour le secteur des Industries Agroalimentaires (IAA) en hausse de 8,4%, 551 MD pour le secteur des industries Mécaniques et Electriques (IME) (+13,2%), 256 MD pour le secteur des Industries des Matériaux de Construction, de la Céramique et du Verre (IMCCV) ( +21,4%) et 39 MD pour les Industries du Cuir et de la Chaussure (ICC) ( +167,1%).

Le nombre de projets déclarés dans le cadre de nouvelles créations a connu une hausse de 22, 6% avec un total d’investissement de 1044,4 MD durant l’année 2025 contre 950,9 MD au cours de l’année 2024 (soit une hausse de 9,8%).

L’APII a par ailleurs rapporté une croissance de 13,7% des investissements totalement exportateurs déclarés dans le secteur industriel durant l’année 2025. Les hausses les plus importantes ont concerné le secteur des IAA, avec une augmentation de 111,7% à 103,1 MD, le secteur des IME avec une évolution de 38,5% à 269,4 MD et le secteur des ICC avec une progression de 550% à 10,4 MD.

Le total des investissements à participation étrangère (PE) ont atteint 436,5 MD répartis entre 148,4 MD d’investissements en partenariat et 288,1 MD d’investissements 100% étrangers. Les investissements déclarés par des tunisiens s’élèvent à 2047,8 MD.

Par ailleurs, 99,7% des projets déclarés en industrie ont un coût d’investissement de moins de 15 MD par projets. Cette catégorie de projets a enregistré des hausses respectives de 17,3 % en nombre de projets, de 11,8% en investissements et de 0,2 % en créations d’emplois.

Les exportations du secteur industriel ont augmenté de 4,8% à 58573,8 MD durant l’année 2025 répartis à raison de 6218,5 MD pour le secteur des IAA, 31232,1 MD pour le secteur des IME, 3825,6 MD pour le secteur des industries chimiques (ICH) et 11170 MD pour les industries textiles et d’habillement et du Cuir et de la Chaussure (ITH&ICC).

Les investissements déclarés dans les activités de services ont augmenté de 34% en nombre à 15283 projets et de 51,5% en valeur à 1687,8 MD. Ces investissements généreraient 58720 emplois en augmentation de 68,1%. Ils sont répartis entre des projets déclarés par des tunisiens (1554 MD), des projets mixtes (60,3 MD) et des projets déclarés par des étrangers (73,7 MD).

L’APII a aussi rapporté une hausse de 40,7% des investissements dans les services connexes à l’industrie. Cette hausse résulte principalement de la progression des investissements dans les services de transport (83,6%), les services liés à la formation professionnelle (47,1%) et les services informatiques (25,2%).

Elle a précisé que les investissements de 100 MD et plus ne sont pas comptabilisés dans les statistiques du secteur industriel. D’après l’agence, la prise en compte de ces rares projets biaiserait les tendances.