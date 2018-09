“MeetAfrica”, ambitieux programme pilote, entamé depuis près de deux ans, a permis à plusieurs jeunes algériens, camerounais, maliens, marocains, sénégalais et tunisiens diplômés de l’enseignement supérieur français ou allemand, de créer des entreprises à fort caractère technologique ou porteuses de solutions innovantes dans leur pays d’origine.

Quelque 80 lauréats parmi 279 candidats africains diplômés de l’enseignement supérieur français ou allemand, ont bénéficié du financement, de l’encadrement et de l’accompagnement dans le cadre de ce projet qui vise à accompagner la diaspora africaine des pays précités dans la création d’entreprise innovantes dans leur pays d’origine: Tunisie (15), Algérie (16), Cameroun (13), Mali (6), Maroc (22) et Sénégal (8).

Ce projet a été financé à hauteur de 1,7 million d’euros par l’Union européenne et le centre international pour le développement des politiques migratoires (ICMPD) et a bénéficié d’un cofinancement du ministère français de l’Europe et des affaires étrangères.

L’objectif de MeetAfrica est d’offrir un solide accompagnement à ces jeunes étudiants, chercheurs et professionnels formés en Europe qui considèrent l’entrepreneuriat comme une voie d’insertion professionnelle et qui souhaitent créer dans leurs pays d’origine une entreprise leur permettant de valoriser les compétences acquises durant leurs études, a indiqué Camille Constans, cheffe du programme MeetAfrica et représentante de “Expertise France”.

Ces diasporas représentent un fort potentiel d’innovation et de développement économique dont les pays du Sud souhaiteraient bénéficier.

A travers leurs différents projets, ces jeunes créent des emplois et plus largement contribuent de manière concrète au développement de leurs pays d’origine, a-t-elle précisé.

L’accompagnement dans le cadre de ce programme, s’est fait par des actions de coaching et de conseils, en vue de consolider l’idée première du projet, sa maturation pour démontrer sa faisabilité technique, son incubation pour s’assurer de la bonne intégration économique dans le pays et enfin de faciliter l’accès au financement.

40 des lauréats de ce programme sont réunis à Tunis du 12 au 14 septembre pour se mettre en réseau et participer à un cycle de formation sur mesure, couvrant des sujets clés relatifs à l’étape de lancement de leur activité.

Article en relation: Meet Africa, un outil de lutte contre la migration et un levier de développement des projets High Tech