Nala, Virtual Identity et Wallet.ng impressionnent le jury en se hissant aux trois premières places du concours. Les 11 finalistes ont été officiellement introduits dans le programme Ecobank Fintech Fellowship en vue de possibles partenariats d’affaires avec la principale banque panafricaine.

Les lauréats de l’édition 2018 du Ecobank Fintech Challenge ont été annoncés à la cérémonie organisée au siège de Ecobank à Lomé, Togo, le 30 août 2018.

Nala, start-up basée en Tanzanie, a supplanté les dix autres finalistes pour devenir le gagnant numéro un de la compétition. Virtual Identity d’Afrique du Sud et Wallet.ng du Nigéria occupent les deuxième et troisième rangs dans la course finale. Elles ont remporté des prix en numéraire d’une valeur de 10.000, 7.000 et 5.000 dollars US respectivement.

Nala fournit une application d’argent mobile qui fonctionne hors ligne, sans connexion Internet. Elle fournit également une expérience utilisateur unifiée dans laquelle plusieurs services financiers peuvent être connectés sur une seule application. Il peut héberger plusieurs cartes SIM, permettant aux utilisateurs de gérer leurs dépenses et de prendre en charge leurs finances.

Virtual Identity, deuxième gagnant, est une plate-forme innovante conçue pour rompre des procédés traditionnels proposés aux comptoirs des banques classiques. Le processus est entièrement numérique, créant un lien de vidéoconférence virtuelle entre l’agent et le client. Sa solution virtuelle facile à utiliser permet au client de remplir plus aisément les formalités de reconnaissance du client, traditionnellement fastidieuses, de n’importe où, ce qui en fait une solution à la fois pratique et rapide.

Wallet.ng, troisième lauréat du prix, est une start-up fournissant une banque alternative à une génération croissante d’utilisateurs numériques innés. Son point fort réside dans la création d’une plate-forme bancaire qui soit aussi accessible et conviviale que des applications telles que Facebook et WhatsApp.

Ade Ayeyemi, directeur général du groupe Ecobank, a félicité les finalistes pour leurs solutions innovantes et les a accueillis au sein de la communauté des Ecobank Fintech Challenge Fellows : «Nous sommes fiers de ces start-up compétentes qui sont parvenues à la finale 2018 de ce concours. Ils représentent des exemples vibrants de l’esprit d’entreprise et de la créativité qui propulseront la compétitivité de notre continent à un niveau mondial sur les marchés des services commerciaux, et j’espère sincèrement que certains, sinon tous, seront les titans de demain. Je leur présente à tous mes félicitations et voudrais leur dire que nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec les onze Fellows au cours de la prochaine année pour fournir des services bancaires innovants, à prix réduits et qui amélioreront la vie des Africains».

L’édition Fintech Challenge de Ecobank a enregistré cette année la participation de plus de 412 entrepreneurs innovants dans le domaine des technologies financières en Afrique, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Les onze (11) finalistes ont été intronisés dans le Programme Ecobank Fintech Fellowship, un programme technique d’un an qui leur donnera l’opportunité d’explorer les possibilités de partenariats d’affaires avec le groupe Ecobank, pour lancer et déployer des produits sur les 33 marchés d’Ecobank en Afrique, dans les pays où la banque est implantée.

Lancée en 2017, la deuxième édition du concours Ecobank Fintech Challenge a réuni des start-up et des innovateurs, des décideurs politiques, des investisseurs et des organisations de développement du monde entier pour intégrer des réseaux de professionnels, assister à la foire aux innovations dont les finalistes de l’édition 2018 sont les exposants et célébrer l’intronisation des finalistes au Programme du Fellowship Ecobank Fintech Challenge 2018.

L’honorable Alhaji Dr. Ibrahim Awal Mohammed, ministre ghanéen du Développement des Affaires, était également présent à cette finale. Il a félicité Ecobank pour cette initiative et a appelé à davantage de soutien pour les jeunes entrepreneurs africains afin d’améliorer la création d’emplois sur le continent.

Ecobank Fintech Challenge and Fellowship est une initiative élaborée et gérée par le cabinet conseil Konfidants et soutenue par FMO, Microsoft4Afrika, Accion Venture Labs, Cellulant et FinConecta. Vous trouverez plus d’informations sur les boursiers, leurs innovations et la bourse de l’innovation sur le site internet du programme à l’adresse www.EcobankFintech.com.

A propos d’Ecobank :

Créée à Lomé en 1988, au Togo, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) est la maison-mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire indépendant panafricain. Le Groupe est actuellement présent dans 36 pays africains.

Le Groupe emploie plus de 17.000 personnes dans 40 pays, dans plus de 1200 agences et bureaux.

Ecobank est une banque universelle offrant des produits et services de banque de grande clientèle, banque de détail et banque d’investissement et des services monétiques aux gouvernements, aux institutions financières, aux sociétés multinationales, aux organisations internationales, aux petites, moyennes et micro entreprises ainsi qu’aux particuliers.

