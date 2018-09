Cette sortie procure aux investisseurs du Fonds III de Vantage un rendement supérieur à 35%.

Vantage Capital, le plus important gestionnaire de fonds de dette mezzanine en Afrique, annonce avoir complètement liquidé son investissement dans New GX Capital («New GX»), une société de premier plan détenue à 100% par une famille noire sud-africaine.

Cette sortie procure aux investisseurs du Fonds III de Vantage un rendement supérieur à 35%. Vantage avait investi 250 millions de rands (20 millions de dollars) dans New GX en 2016 pour financer des investissements dans les infrastructures de télécommunications, la gestion des déchets et l’informatique.

Mokgome Mogoba, Associate Partner chez Vantage Capital, a déclaré : «Nous avons apporté 250 millions de rands de capital de croissance à New GX, ce qui a permis au groupe de plus que doubler sa valeur d’actif net au cours des deux années de notre investissement.

New GX a investi dans les secteurs en croissance rapide de l’infrastructure de fibre optique et télécoms d’Afrique du Sud via les sociétés émettrices Dartcom et DFA.

New GX Enviro a construit dans le township d’Atteridgeville à Tshwane une usine de recyclage des déchets polyvalente unique en son genre, d’une valeur de 200 millions de rands, qui fournit des emplois aux habitants du township et stimule son économie. Notre partenariat a stimulé les capacités de fabrication locale grâce à la construction d’une usine de fabrication de fibres optiques d’une valeur de 100 millions de rands à 1 km du township Mamelodi à Tshwane.

New GX a investi dans une plateforme informatique de pointe avec des partenaires indiens, qui emploie plus de 200 personnes. Nous voulons ainsi transformer l’économie sud-africaine et encourager l’économie des townships et dans ce cadre nous prévoyons d’apporter notre soutien à d’autres industriels noirs de talent comme Khudu Pitje, fondateur et PDG de New GX».

Luc Albinski, Managing Partner chez Vantage Capital, a ajouté pour sa part qu’«avec les solides rendements générés par des placements comme Vumatel, Servest et New GX, les investisseurs du Fonds III ont été comblés. Ces résultats renforcent notre point de vue selon lequel les opérations de dette mezzanine bien choisies et bien structurées peuvent dégager des rendements rivalisant avec les rendements du capital investissement traditionnel, mais avec moins de risque».

Khudu Pitje, PDG et fondateur de New GX, a déclaré : «Notre partenariat avec Vantage doit être considéré comme un modèle pour remédier au manque chronique de capitaux propres qui entrave le développement des industriels noirs. Vantage a comblé cette lacune pour développer notre entreprise familiale et en faire un groupe industriel bien plus important qui jouera un rôle significatif dans la création d’emplois pour la jeunesse de notre pays. Nous annoncerons en temps utile la prochaine phase de notre développement».

Graham McGregor, directeur financier de New GX, a ajouté : «Vantage nous a encouragés à améliorer nos capacités de production de rapports et de gestion du risque. L’équipe de Vantage a réussi à régler deux cas difficiles auxquels nous avons été confrontés et son soutien et sa compréhension de notre vision de l’établissement d’une société d’investissement de premier plan appartenant à des Noirs n’a jamais faibli».

À ce jour, Vantage s’est retiré avec succès de huit placements, en générant des recettes de 2,5 milliards de rands à travers ses trois générations de fonds de dette mezzanine et en multipliant par deux l’agrégat monétaire.

Communiqué