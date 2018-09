Un accord de partenariat a été signé jeudi entre le ministère des Affaires sociales et l’association “Tunisie demain” portant sur l’intégration dans la vie sociale les jeunes marginalisés.

Cet accord a pour objectif d’assurer une formation au profit d’un groupe de 20 à 30 jeunes et enfants des centres de défense sociale et la consolidation du travail en matière d’activités intéressant l’association, indique un communiqué publié par le ministère des Affaires sociales.

L’accord stipule que le ministère des Affaires sociales fournira le soutien nécessaire pour appuyer les activités au profit des jeunes et des enfants et renforcer les efforts de l’association pour la réalisation des programmes et autres activités d’intérêt commun.

Pour sa part, l’association s’engage, en coordination avec le ministère et ses structures, à présenter ses programmes préventifs et instituer la coopération et la concertation en matière de formation.

L’accord a été signé par le directeur général de la promotion sociale, Mohamed Ben Youchaa, et le président de l’association “Tunisie demain”, Chokri Fidha.