“La Tunisie est prête à établir des partenariats avec les pays africains dans les domaines de la formation, des études et des recherches à travers des programmes conjoints, globaux et durables au profit des personnes en situation de handicap”, a souligné, jeudi à Doha (Qatar), le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar, selon un communiqué du département.

S’exprimant lors d’une rencontre organisée par l’Union africaine sur la promotion des droits des personnes handicapées, en marge du 2ème Sommet mondial pour le développement social tenu à Doha du 4 au 6 novembre en cours, le ministre a indiqué que la promotion des droits humains, en particulier ceux des personnes en situation de handicap en Afrique nécessite aujourd’hui d’accélérer la ratification du Protocole africain relatif aux droits des personnes handicapées.

“Ce protocole qui tient compte des spécificités de nos sociétés, de nos cultures ainsi que de nos systèmes socio-économiques permettra l’adoption de politiques nationales inclusives garantissant la participation des personnes en situation de handicap à la vie publique”, a-t-il dit.

Lahmar a, par ailleurs, exprimé la disposition de la Tunisie à partager son expertise législative et institutionnelle avec les pays africains, à travers la mise en place de partenariats efficaces et l’échange de bonnes pratiques dans les domaines de la réadaptation, de l’inclusion, de l’éducation spécialisée et de l’emploi, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité des services destinés aux personnes en situation de handicap.

Il a, en outre, rappelé que la Constitution tunisienne consacre le droit des personnes en situation de handicap à la protection contre toutes formes de discrimination et garantit leur intégration dans la société, à travers un arsenal législatif complet reposant sur une approche fondée sur les droits humains et la justice sociale.

“Celle-ci assure l’accès à l’éducation, à l’enseignement spécialisé, à la formation, à l’emploi, aux soins de santé, à la réadaptation, ainsi qu’aux infrastructures de loisir, culturelles et sportives, en harmonie avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par la Tunisie en 2008”, a-t-il expliqué.

Il a également indiqué que la Tunisie a mis en place des lignes de financement et des crédits sans intérêts au profit des personnes en situation de handicap, afin de créer des emplois décents et des projets favorisant leur autonomie et garantissant une vie digne, loin de toute forme de marginalisation ou d’exclusion.

Le ministre a précisé que le pays œuvre à développer ses politiques sociales et à améliorer la qualité des services destinés à toutes les catégories, notamment les personnes handicapées, à travers la mise en place d’un système national d’information visant à développer un registre national du handicap, permettant de disposer d’indicateurs précis pour élaborer des politiques publiques plus ciblées et efficaces, outre le lancement prochain de cartes de handicap numériques, garantissant davantage de transparence, d’efficacité et de rapidité dans le traitement de leurs demandes.

L’événement de l’Union africaine, organisé sous le thème « Un développement social sans inclusion : promouvoir les droits des personnes handicapées comme une nécessité continentale », vise à appeler au renforcement des droits des personnes en situation de handicap comme impératif continental, conformément aux principes des droits humains, et à soutenir leur inclusion sociale et économique, ainsi que leur participation effective à la vie communautaire, en cohérence avec les objectifs de l’Union africaine visant à promouvoir la paix, la sécurité, la démocratie et les droits de l’homme sur le continent.

Le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar, a également pris part à l’événement arabe intitulé : « Vers une inclusion sociale globale : vie autonome des personnes en situation de handicap et éradication de la pauvreté », ainsi qu’à l’événement régional parallèle intitulé : « La voie vers un développement social inclusif : de l’autonomisation à la vie indépendante ».