Le président de la République, Kais Saïed, a présidé, lundi, 27 avril courant, au palais de Carthage, une réunion ministérielle consacrée au dossier social.

Au menu , la mise en œuvre des majorations salariales prévues par la loi de finances de 2026 et l’accélération du processus de recrutement des chômeurs de longue durée.

La réunion a laquelle ont pris par la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri et les ministres des Finances, des Affaires sociales et de l’Emploi s’inscrit dans le droit-fil des rencontres tenues par la chef de l’Etat dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de l’article 15 de la loi de finances de 2026.

Cet article prévoit une augmentation annuelle des salaires et des traitements dans les secteurs public et privé ainsi que des pensions de retraite pour la période 2026-2028, selon un communiqué de la présidence de la République.

Lors de cette réunion, le chef de l’Etat a souligné que l’Etat Tunisien est résolu à aller de l’avant sur la voie de la concrétisation de sa politique sociale dans tous les domaines, réaffirmant l’engagement irréversible à lutter contre les forces rétrogrades, les mercenaires et les corrompus.

S’attaquant au dossier de recrutement des chômeurs de longue durée, le chef de l’État a donné ses instructions en vue de parachever la mise en place d’une plateforme numérique dédiée au recrutement des chômeurs de longue durée, mettant l’accent sur l’impératif de fonder ces recrutements sur des critères de “justice et d’équité”.

Le président Saïed a saisi l’occasion pour dénoncer une situation qu’il juge “anormale” au sein de l’administration tunisienne.

Il a, dans ce contexte, vivement critiqué les recrutements injustifiés et fictifs opérés par le passé sur la base des allégeances partisanes, pointant des parties qui ont pris l’Etat pour un “butin” et le pouvoir pour une source de “privilèges”, les accusant de chercher par tout moyen d’exacerber la situation dans le dessein de déstabiliser le pays.

Face à ces manœuvres suspectes, le président de la République a réaffirmé son attachement à la souveraineté nationale et aux objectifs de la révolution à savoir l’emploi, la liberté et la dignité nationale, soulignant que le peuple tunisien est parfaitement conscient des manœuvres qui se trament dans les coulisses et qu’il est seul habilité à faire face aux “chambres noires” et aux “déclarations mensongères” et aux “campagnes de désinformation” commanditées depuis l’intérieur ou l’extérieur du pays.

Sur un autre plan, le président de la République a décidé de démettre de ses fonctions la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub.

L’actuel ministre de l’Équipement et de l’habitat , Salah Zouari, sera chargé de la gestion du département par intérim, lit-on encore de même source.