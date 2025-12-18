Le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar, a participé, ce mercredi à Amman (Jordanie), aux travaux de la Conférence arabe internationale de haut niveau consacrée à la mise en œuvre de la Déclaration de Doha issue du deuxième Sommet mondial pour le développement social.

Selon un communiqué du ministère des affaires sociales, cet évènement s’inscrit dans le cadre des travaux de la 45ème session du Conseil des ministres arabes des affaires sociales, organisée par le ministère jordanien du développement social, en partenariat avec le Secrétariat général de la Ligue des États arabes, à Amman, du 15 au 18 décembre en cours.

La conférence vise à examiner les orientations et priorités arabes du deuxième Sommet mondial pour le développement social, de manière à permettre la réalisation d’une inclusion sociale globale, l’autonomisation des catégories prioritaires en matière de protection et l’éradication de la pauvreté.

Il s’agit, en outre, selon la même source, de promouvoir la coopération arabo-onusienne pour la mise en œuvre de la déclaration politique du Sommet.

Le ministre des affaires sociales a présidé la séance consacrée aux orientations arabes pour la mise en œuvre de la Déclaration de Doha, à laquelle ont pris part le directeur général de l’Organisation arabe du travail, le secrétaire général de l’Union des chambres arabes, le directeur général du Bureau exécutif du Conseil des ministres du Travail et des Affaires sociales des États du Conseil de coopération du Golfe, ainsi que le directeur exécutif du Fonds de soutien et d’assurance de l’emploi de l’État du Qatar.

À cette occasion, Lahmar a souligné que la Tunisie veille à consacrer les fondements du travail décent et à atteindre les objectifs de développement, à travers l’adoption de plusieurs lois visant à organiser les contrats de travail et à interdire le travail temporaire ainsi que les contrats à durée déterminée, afin d’améliorer la situation des travailleurs et de préserver leurs droits.

Il a également évoqué une série de mesures sociales, dont le régime de protection sociale des ouvrières agricoles, visant à renforcer leurs droits sociaux et économiques.

Cette conférence de haut niveau s’inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Doha issue du deuxième Sommet mondial pour le développement social, organisé par le Qatar du 4 au 5 novembre 2025.

La Déclaration de Doha avait souligné la nécessité de mettre en œuvre de l’Agenda du développement, à travers la réalisation de l’intégration entre les trois piliers du développement social : l’éradication de la pauvreté, la réalisation du plein emploi productif et du travail décent pour tous, et l’inclusion sociale.