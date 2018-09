La Bourse de Tunis clôture la séance de Jeudi, en territoire négatif. Le TUNINDEX a perdu 2,96 %, à 7903,09 points, avec un volume d’affaires de 12,481 MD, selon MCP.

Le titre BNA enregistre le plus gros volume de la séance, mobilisant 4,682 MD de ses capitaux pour s’échanger à 18,90 D, soit une baisse de 18,90% .

A la hausse, le titre TUNIS RE grimpe de 3,66 %, à 7, 93D, suivi par le titre UNIMED qui a gagné 2 ,97 %, à 8,30 D. Le titre SIPHAT s’est bonifié de 2 % pour s’échanger à 4,08 D.

Dans le vert, le titre SOTEMAIL s’est échangé à 1,51 D, soit une hausse de 0,66% , suivi par le titre ATTIJARI LEASING qui a progressé de 0,56 %, clôturant la séance à 17,90 D.

A la baisse, les deux titres ATTIJARI BANK et l’UIB ont chuté de 6,06 %, à 47,39 D et à 31 D , suivi par le titre BH qui a perdu 5,94 % pour s’établir à 18,18 D .

Dans le rouge les deux titres BIAT et ICF ont réalisé une diminution respective de 5,90% et 5,63%, clôturant la séance à 149,69 D et 103,80 D.