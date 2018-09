Le ministre de l’Industrie et des Petites et moyennes entreprises, chargé de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Slim Feriani, a rencontré, mercredi 5 septembre à Tunis, des représentants d’entreprises pétrolières étrangères opérant en Tunisie.

Selon un communiqué du ministère de l’Industrie, les responsables de ces sociétés ont exprimé leur prédisposition à poursuivre leurs activités et à développer leur production en Tunisie.

Dans cette optique, ils ont promis d’améliorer les équipements et techniques utilisés, notamment dans un climat économique et social favorable.

De son côté, Feriani a souligné l’intérêt qu’accorde le gouvernement à la promotion et au développement de la gouvernance du secteur de l’énergie pour répondre aux besoins accrus de la Tunisie et assurer son approvisionnement en hydrocarbures.