Il y a ce qui se dit publiquement… et ce qui circule à voix basse. “Bruits & Chuchotements” capte ces signaux faibles qui éclairent l’actualité économique autrement : faits réels, indiscrétions feutrées et hypothèses plausibles. À lire entre les lignes.

Tunisie

1️⃣ La dette offre un rare moment de répit

Dans les étages feutrés de l’administration financière, certains parlent d’une « parenthèse budgétaire ». Le service de la dette tunisienne a nettement reculé en ce début d’année, offrant un répit inattendu à la trésorerie de l’État. Moins d’échéances lourdes à honorer, plus d’espace pour respirer. Mais ce soulagement reste fragile : plusieurs responsables reconnaissent en privé que cette marge pourrait être rapidement absorbée par les dépenses sociales et les ajustements budgétaires. Autrement dit, une respiration… pas encore une guérison.

2️⃣ L’équation énergétique continue de hanter les comptes extérieurs

Le commerce extérieur montre quelques signes d’amélioration, mais un facteur continue de dicter la partition : l’énergie. Les importations de gaz et de produits pétroliers restent le principal moteur du déficit commercial. Dans les cercles économiques, certains rappellent qu’une simple remontée du baril pourrait effacer les gains enregistrés ces derniers mois. Les projets d’énergies renouvelables existent sur le papier. Sur le terrain, ils avancent encore au rythme lent des procédures administratives.

3️⃣ La Banque islamique de développement renforce ses liens avec Tunis

Peu de bruit médiatique, mais beaucoup d’attention dans les milieux financiers : la coopération entre la Tunisie et la Banque islamique de développement se renforce progressivement. Plusieurs entreprises publiques pourraient bénéficier de financements à moyen terme dans les secteurs industriels et énergétiques. Pour certains observateurs, il ne s’agit pas seulement d’un appui financier. C’est aussi le signe d’un repositionnement discret de la diplomatie économique tunisienne vers des partenaires financiers du Sud.

🌍 International

1️⃣ Le spectre d’un nouveau choc énergétique

Dans les marchés internationaux, un indicateur concentre à nouveau toutes les attentions : le pétrole. Les tensions géopolitiques autour de l’Iran et au Moyen-Orient ravivent les craintes d’une flambée durable des prix de l’énergie. Chaque variation du baril alimente les scénarios des économistes. Une hausse prolongée pourrait raviver l’inflation mondiale au moment même où les banques centrales commençaient à reprendre leur souffle.

2️⃣ Le FMI voit une croissance mondiale stable… mais fragmentée

Les dernières projections du FMI restent relativement optimistes : l’économie mondiale devrait maintenir une croissance autour de 3 % en 2026. Derrière cette stabilité apparente, les divergences s’accentuent. Les États-Unis ralentissent, l’Europe avance à petits pas et plusieurs économies émergentes portent une part croissante de la dynamique mondiale. Dans les think-tanks économiques, un mot revient souvent : fragmentation. Le monde reste connecté, mais de moins en moins homogène.

3️⃣ Washington et Pékin prolongent leur duel économique

La rivalité entre les États-Unis et la Chine ne se limite plus aux droits de douane. Technologies sensibles, semi-conducteurs, chaînes d’approvisionnement : la compétition s’étend à tous les secteurs stratégiques. Malgré les discours politiques sur la relocalisation industrielle, la dépendance mondiale à l’appareil productif chinois reste forte. Certains analystes évoquent déjà un « second choc chinois », plus graduel mais potentiellement plus profond pour l’économie mondiale.

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✨ International imaginaire

1️⃣ Un projet discret de corridor énergétique méditerranéen

Dans plusieurs capitales européennes, des discussions exploratoires évoqueraient la création d’un réseau méditerranéen de stockage énergétique. L’idée : mutualiser gaz, électricité et capacités de réserve pour amortir les futurs chocs géopolitiques. Officiellement, rien n’existe encore. Officieusement, quelques cabinets spécialisés auraient déjà été sollicités pour tester la faisabilité du projet.

2️⃣ Les BRICS exploreraient une architecture financière parallèle

Lors de réunions techniques peu médiatisées, certains experts auraient évoqué la création d’une chambre de compensation destinée à faciliter les échanges commerciaux entre pays émergents hors des circuits dominés par le dollar. L’objectif affiché serait purement technique. Mais dans plusieurs centres d’analyse, on y voit déjà l’ébauche d’un futur système financier multipolaire.

3️⃣ Une alliance discrète autour de l’IA souveraine

Face à la domination américaine dans l’intelligence artificielle et à l’offensive technologique chinoise, plusieurs capitales européennes exploreraient une initiative commune autour des infrastructures de calcul et des données stratégiques. L’idée serait de bâtir une capacité d’IA « souveraine » à l’échelle du continent. Rien n’a encore filtré officiellement, mais les premières lignes budgétaires apparaîtraient déjà dans certains programmes de recherche.

“Comme toujours, ces bruits et chuchotements valent surtout pour ce qu’ils suggèrent. Dans les coulisses, les murmures précèdent parfois les annonces… mais pas toujours.”