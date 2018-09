Une convention a été signée mercredi 5 septembre à Tunis entre les ministères de la Femme et de la Jeunesse pour permettre à 2.000 enfants et jeunes sans soutien familial de bénéficier des services éducatifs, sociaux et de loisirs.

A cette occasion, Majdouline Cherni, ministre des de la Jeunesse et du Sport, a souligné qu’en vertu de cette convention, les jeunes et enfants concernés bénéficieront de la gratuité d’accès aux piscines exploitées par les institutions publiques relevant du ministère de tutelle.

Dans le cadre de cette convention, deux semaines fixes seront consacrées à ces enfants pour participer gratuitement au programme du tourisme balnéaire des jeunes outre l’organisation en moyenne deux fois par an d’activités culturelles et de loisir dans des espaces à forte capacité d’accueil, a-t-elle indiqué.

Selon Cherni, cette convention concrétise le contenu de l’article 47 de la Constitution tunisienne qui stipule que l’Etat garantit le droit des enfants à la dignité, à la santé, à la protection, à l’éducation et à l’enseignement, ainsi que l’article 8 qui souligne la nécessité de garantir toutes les conditions de développement des capacités des jeunes dans les domaines social, économique, culturel et politique.

Pour sa part, Néziha Laabidi, ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Seniors, dira que cette convention vient compléter les programmes nationaux du département visant à garantir à l’enfant des services de qualité et à lui permettre de bénéficier de son droit au loisir afin d’instaurer une société équilibrée et lutter contre toutes formes de violence et d’extrémisme.