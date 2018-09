Orange est en quête permanente de satisfaire ses clients et de les accompagner au mieux dans leur vie de tous les jours. Aujourd’hui, Orange Tunisie cherche à mettre en place les meilleures solutions digitales pour aider les parents à développer l’éveil de leurs enfants. Et lance ainsi en exclusivité sur le marché tunisien l’application Kidjo TV by Orange.

Kidjo TV by Orange est la première télé intelligente conçue pour les enfants de 2 à 7 ans avec plus de 2.500 vidéos ! Grâce à cette télé personnalisable, vous pouvez, en tant que parent, sélectionner un à un les contenus que votre enfant va visionner.

Vous pouvez choisir parmi un large catalogue de contes, comptines et mini-jeux pour que vos petits-bouts s’éclatent avec leurs héros préférés. Ce n’est pas tout ! Avec Kidjo TV by Orange, vous pouvez aussi contrôler le temps que votre enfant passe sur l’application. Dites adieu aux dessins animés qui ne vous plaisent pas et aux heures indéterminées que vos petits gaspillent devant tels contenus. Kidjo TV by Orange est l’application de divertissement et d’apprentissage que vos enfants vont adorer, et vous aussi !

Pour souscrire au service Kidjo TV by Orange, vous pouvez choisir l’abonnement quotidien à 0,5 DT/jour avec un jour d’essai gratuit ou l’abonnement hebdomadaire à 1,2 DT/semaine avec une semaine gratuite. Cliquez ici pour vous abonner.

Inscrivez-vous dès maintenant, et participez à l’éveil de votre enfant en toute sécurité !

Pour retrouver toutes les informations relatives au service Kidjo by Orange, rendez-vous sur www.orange.tn

Communiqué