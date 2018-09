La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mardi sur une note négative. Le TUNINDEX a perdu 0,74 %, à 8289,74 points dans un volume d’affaires de 11,863 MD.

Le titre UIB se distingue avec le plus fort volume de la séance, drainant 5,911 MD de ses capitaux pour s’établir à 34,40 D, soit une baisse de 0,20%.

A la hausse, le titre ICF se bonifie de 4,49%, à 107,07 D, suivi par le titre SPDIT qui gagne 2,67%, à 10,38 D. Le titre DELICE HOLDING a évolué de 2,52% D, pour se fixer à 17,84 D.

Dans le vert, le titre CELLCOM s’est échangé à 1,62 D, soit un accroissement de 1,88%, suivi par le titre SERVICOM qui progresse de 1,15%, clôturant la séance à 1,75 D.

A la baisse, le titre EURO-CYCLE perd 3,12% à 21,99 D suivi par le titre ADWYA qui s’est échangé à 5,60 D, soit un décroissement de 3,11%. Le titre SOMOCER a chuté de 2,98% pour s’établir à 1,30 D.

Dans le rouge, les deux titres SOPAT et SOTETEL ont réalisé un repli respectif de 2,95% et 2,93% clôturant la séance à 1,97 D et 3,64 D.