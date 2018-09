L’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) a exprimé son inquiétude quant aux impacts de la grève des agents et cadres de conduite de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) sur le transport des personnes et des marchandises.

“En dépit de l’intervention des autorités pour résoudre le problème de transport des personnes, le problème de transport des marchandises à bord des navires de la CTN persiste”, a indiqué l’UTICA, affirmant avoir reçu plusieurs plaintes et réclamations de la part d’entreprises économiques, dont les activités ont été paralysées à cause de la grève.

Et d’ajouter “la grève a provoqué des perturbations dans les activités d’export et import. Les entreprises se sont trouvées dans l’incapacité d’honorer leurs engagements et ça nuit à l’image de la Tunisie auprès de ses partenaires économiques”.

L’organisation patronale a ainsi, mis en garde contre les impacts du blocage du transport des marchandises sur l’économie et l’image du pays, appelant toutes les autorités concernées, notamment le ministère du Transport et la CTN à résoudre d’urgence le problème, à assumer leurs responsabilités envers les entreprises partenaires de la compagnie eux à assurer les dessertes programmées des marchandises pour éviter davantage de pertes et de répercussions catastrophiques sur l’économie nationale.