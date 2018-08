La Bourse de Tunis clôture la séance du mercredi en territoire négatif où le TUNINDEX recule de 0.43 % pour finir à 8395.02 points dans un volume d’échanges de 4.594MTND, selon l’intermédiaire en bourse Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, le titre CIL a gagné 4% pour s’échanger à 15.60 TND, suivi par le titre LAND’OR qui a porté le plus gros volume de la journée drainant 1.381 MTND pour s’établir à 9.63 TND, soit un accroissement de 2.99%. Le titre SIMPAR, quant à lui, s’est monnayé à 33.88 TND soit une progression de 2.97%.

Dans le vert, le titre ALKIMIA progresse de 2.63 % pour s’établir à 35.00 TND, suivi par le titre UADH qui a grignoté 1.19 %, terminant la séance à 1.69 TND.

A la baisse, le titre ELECTROSTAR a chuté de 5.97 % pour s’établir à 1.89 TND, suivi par le titre CELLCOM qui s’est échangé à 1.64 TND , soit un décroissement de 2.95% , le titre BTE a baissé, quant à lui, de 2.91 % à 13.00 TND.

Dans le rouge, les deux titres MONORPIX et AMS ont réalisé un amoindrissement respectif de 2.91% et 2.85% clôturant la séance à 10.00 TND et 1.02TND.