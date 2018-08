La Bourse de Tunis a débuté la séance du lundi sur une note positive. Le Tunindex a progressé de 0,03% à 8 350.66 points dans un volume total de 0,341 MD, selon Mena capital partners (MCP).

Dans le vert, le titre SOTRAPIL grimpe de 5,55 % à 19 D suivi par SERVICOM et DELICE HOLDING qui gagnent respectivement 2,77% et 2,71 % à 1,85 D et 17,80 D.

A la baisse, TELNET recule de 1,58 % à 10,53 D, tout comme STAR et SFBT qui baissent respectivement de 0,70% et 0,58 % à 140 D et 23,86 D.