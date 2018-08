Présenté officiellement jeudi 9 août 2018 à New York, le Galaxy Note 9 est annoncé pour le 24 août comme date de début des livraisons dans plusieurs pays dans le monde.

En Tunisie, Samsung le propose d’ores et déjà en précommande auprès des opérateurs télécoms (Tunisie Télécom, Ooredoo et Orange) et des revendeurs agrées, du 13 au 26 août 2018 au prix de 3.299 DT pour la version 6 Mo de RAM et 128 Go de stockage interne et en double SIM.

Pour toute précommande Samsung offre un Trépied et un casque audio AKG.

Tout savoir sur le nouveau Samsung Galaxy Note 9