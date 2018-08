Après le Galaxy Note 8, Samsung lance une nouvelle mouture de son smartphone haut de gamme, le Note 9 (disponible en pré-commande), en repoussant encore plus les limites à tous les niveaux : écran, mémoire, capacités de stockage interne, connexion à un grand écran par un simple câble ou encore le stylet qui se transforme en télécommande.

Sur l’aspect général, le nouveau Samsung Galaxy Note 9 reste assez proche de son prédécesseur, le Note 8, même s’il arrive à gagner de l’espace pour l’écran qui passe de 6,3 à 6,4 pouces.

Par contre, à l’intérieur, le nouveau modèle intègre un processeur plus rapide et une batterie qui permet d’avoir une autonomie longue durée avec ses 4.000 mAh (3.300 mAh sur le Note 8) avec un système de recharge rapide et sans fil.

Côté mémoire interne, le Note 9 est proposé en deux options, 6 ou 8 Go RAM. Par contre, pour le stockage interne, Samsung explose les chiffres en doublant les capacités et passe à 128 Go pour le premier modèle et à 512 Go pour le second (contre 64 et 128 Go pour le Note 8).

Si on y ajoute les possibilités d’extension de la capacité de stockage avec l’utilisation d’une carte microSD pouvant atteindre les 512 Go, on peut se retrouver avec un modèle embarquant une capacité totale de 1.000 Go (1 téraoctet – 512 Go de stockage interne + 512 Go sur microSD),… en poche. C’est comme si on avait sur soi un Smartphone, un ordinateur (possibilité d’utilisation d’un clavier et d’un grand écran externe) et d’un disque dur grande capacité pour embarquer des volumineux dossiers en déplacement. Le tout dans 200 grammes.

Il faut noter que l’emplacement de la carte micorSD peut également servir pour l’ajout d’un deuxième numéro de téléphone (carte SIM).

Sans oublier ce qui distingue le Samsung Note des smartphones grand écran, c’est ce fameux S-Pen (Stylet) qui, pour cette nouvelle mouture, propose en plus des fonctionnalités habituelles de prises de notes (très pratique pour l’avoir souvent utilisé dans des réunions), de captures ou de dessins (pour des ébauches de plans de travail), une nouvelle fonctionnalité permettant de transformer le stylet en une véritable télécommande grâce à l’intégration d’un module Bluetooth (y compris pour diriger une présentation sur grand écran à partir du Note 9 avec un simple câble).

Pour la sécurité, Samsung propose sur le Note 9 l’authentification biométrique tout en renforçant les capacités de protection des données contre les intrusions avec le Samsung Knox. «Contrairement à la sécurité mobile uniquement logicielle, Knox est fusionné à la fois au niveau matériel et logiciel au stade de la fabrication – avec plusieurs couches de mécanismes de défense et de sécurité qui protègent votre Galaxy Note 9 contre les intrusions, les logiciels malveillants et les menaces malveillantes».

L’arme fatale du Note 9, c’est toujours son stylet qui donne accès à un large éventail d’applications allant de la prise de notes au dessin. Un S-Pen qui fait tout l’attrait de ce grand Galaxy pour les amateurs du genre. Et cette année, ses nouvelles fonctions intelligentes pourraient convaincre les plus hésitants.