OPPO a lancé aujourd’hui la série OPPO A6 Pro, présentant deux nouveaux modèles : A6 Pro et A6 Pro 5G. Dotés d’une batterie ultrapuissante avec technologie Flash Charge pour une expérience utilisateur plus sereine. Bénéficiant d’une protection IP69 contre l’eau et la poussière et d’une résistance aux chocs de niveau militaire, la série OPPO A6 Pro est un compagnon robuste et fiable pour un usage quotidien. Son design fin et épuré, son écran AMOLED 120 Hz haut de gamme et ses moteurs Trinity Engine et Luminous Rendering Engine optimisés par ColorOS 15 garantissent une expérience exceptionnellement fluide dans tous les domaines, du télétravail aux jeux vidéo en passant par les voyages et les loisirs.

« La série OPPO A6 Pro est la plus puissante de la série A à ce jour, repoussant les limites de la série dans tous les domaines, du design à la qualité de l’écran, en passant par l’appareil photo, la batterie et les performances globales », a déclaré Eason Xu, responsable marketing produit chez OPPO. « Grâce à ces spécifications et fonctionnalités avancées intégrées à la série OPPO A6 Pro, encore plus d’utilisateurs peuvent désormais profiter d’une expérience mobile de niveau supérieur à un prix abordable. »

Batterie Ultrapuissante avec Recharge Ultra-Rapide

Grâce à sa conception à cellules graphite haute densité, la série OPPO A6 Pro offre des performances de batterie à la pointe de l’industrie. L’A6 Pro est équipé d’une batterie de 7000 mAh, tandis que l’A6 Pro 5G est doté d’une batterie de 6500 mAh. L’OPPO A6 Pro peut fournir jusqu’à 20,6 heures de lecture vidéo 720p sur YouTube, 40,3 heures d’appels avec écran éteint et 29 heures d’appels vocaux WhatsApp, garantissant ainsi une alimentation fiable tout au long de la journée sur laquelle les utilisateurs peuvent compter.

« La technologie des batteries longue durée est depuis longtemps au cœur de notre engagement à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle sur la série OPPO A », a déclaré Lee Du, chef de projet matériel senior chez OPPO. « Avec l’A6 Pro 5G, nous avons augmenté la capacité de la batterie de 20 %, offrant ainsi une expérience améliorée à tous les utilisateurs. »

Outre sa grande capacité, la batterie conserve également ses performances optimales plus longtemps. Des tests montrent que la batterie conserve plus de 80 % de sa capacité d’origine après 1 830 cycles de charge, soit plus de cinq ans d’utilisation normale. Grâce à la technologie de charge rapide SUPERVOOCTM Flash Charge 80 W d’OPPO, l’A6 Pro 5G peut être rechargé à 100 % en seulement 60 minutes, ce qui permet aux utilisateurs de remettre rapidement leur téléphone en état de marche lorsqu’ils en ont besoin. De plus, les deux modèles prennent en charge la charge inversée, ce qui permet au téléphone d’alimenter des écouteurs sans fil, des tablettes et d’autres appareils, garantissant ainsi aux utilisateurs de ne pas avoir à se soucier de tomber en panne de batterie lors de leurs aventures en plein air.

Une Durabilité à toute épreuve, quoi que vous Réserve la Journée

La série OPPO A6 Pro perpétue la tradition de durabilité et de robustesse de la série OPPO A. Grâce à son châssis monocoque et à la protection des composants clés par mousse et colle, la série A6 Pro a obtenu l’indice de résistance à l’eau et à la poussière IP69, garantissant une protection efficace contre divers types de dommages causés par les liquides tout en empêchant la pénétration de poussière dans les environnements difficiles. Au-delà de la protection, la série A6 Pro permet la photographie sous-marine, permettant aux utilisateurs de prendre des photos et des vidéos sous la surface. Le téléphone prend en charge l’enregistrement vidéo sous-marin continu pendant 30 minutes en haute définition, ce qui le rend idéal pour les utilisateurs aventureux qui souhaitent documenter leurs expériences même dans des conditions humides.

À l’extérieur du téléphone, le verre AGC DT-Star D+ Crystal Shield offre une protection supplémentaire contre les rayures et les chocs, tandis qu’à l’intérieur, l’alliage d’aluminium haute résistance AM04 d’OPPO, testé pour résister à jusqu’à 1 000 flexions, est utilisé pour protéger la carte mère et d’autres composants essentiels. Grâce à ces innovations en matière de matériaux et de conception, la série A6 Pro a également été certifiée pour sa résistance aux chocs de niveau militaire.

Des Visuels Exceptionnels alliant Fluidité et Simplicité

Contrastant avec la conception robuste de la série A6 Pro, l’écran AMOLED élégant offre des images captivantes à chaque regard. L’écran ultra lumineux offre une résolution de 1 080 x 2 374 pixels et un taux de rafraîchissement élevé pouvant atteindre 120 Hz, garantissant non seulement des performances fluides, mais aussi une qualité visuelle fine et nette, sans flou ni saccades. Avec une luminosité maximale de 1 400 nits, l’écran offre des performances exceptionnelles, même en pleine lumière, et affiche chaque couleur avec des détails vifs et réalistes.

Cet écran d’une fluidité exceptionnelle s’accompagne d’une expérience utilisateur fluide et sans latence. Grâce à une solution intégrée au niveau du système dans ColorOS 15, le moteur Trinity Engine propriétaire d’OPPO améliore la fluidité et la stabilité globales du système, tandis que le moteur Luminous Rendering Engine permet d’obtenir un niveau d’effets d’animation parallèles que l’on ne trouve généralement que sur les appareils haut de gamme.

Une Connectivité améliorée pour une Vie sans limites

Avec une connectivité fiable garantie dès le départ, la série OPPO A6 Pro est conçue pour une utilisation polyvalente dans différents scénarios. L’A6 Pro prend en charge les réseaux 4G+, tandis que l’A6 Pro 5G offre une connectivité 5G complète, garantissant aux utilisateurs de rester connectés où qu’ils se trouvent. Les deux modèles sont équipés de l’AI LinkBoost 3.0, la technologie exclusive d’OPPO basée sur l’intelligence artificielle qui identifie, commute et accélère intelligemment les réseaux afin d’améliorer considérablement la connectivité dans les environnements difficiles.

AI LinkBoost 3.0 détecte et priorise également le trafic des jeux en ligne afin de réduire la latence sur les réseaux faibles ou saturés, tandis qu’une antenne AI Game exclusive améliore encore le signal lorsque le téléphone est tenu à l’horizontale en évitant toute obstruction due à la prise en main de l’utilisateur. Grâce à la prise en charge des réseaux 4G+ ou 5G, la série A6 Pro garantit un chargement et un fonctionnement plus fluides pour un large éventail de jeux.

Conception Phare et Capacités phares en matière d’IA

Avec une épaisseur de seulement 8 mm, la série OPPO A6 Pro offre un design monocoque élégant et confortable avec un cadre raffiné à texture métallique. L’A6 Pro 4G pèse 188 g, tandis que l’A6 Pro 5G, plus léger, pèse 185 g. Les deux modèles sont dotés d’un cadre à quatre côtés dont le plus fin mesure seulement 1,67 mm et d’un écran de qualité IMAX avec un rapport écran/corps de 93 %, ce qui élève le jeu et le visionnage de films à un niveau supérieur.

Au-delà de son design haut de gamme, l’A6 Pro offre également des capacités d’IA de pointe. Grâce à des outils d’imagerie IA tels que AI Eraser, AI Recompose et AI Perfect Shot, les utilisateurs peuvent éditer et capturer des photos avec une facilité professionnelle. Les fonctionnalités AI Smart Office, notamment AI Note Assistant, AI Document Assistant et AI Scan, agissent comme une aide personnelle pour le travail et les études, rendant les tâches quotidiennes plus efficaces. Parallèlement, la technologie d’imagerie IA avancée d’OPPO, avec le mode nuit IA, garantit des photos de nuit plus nettes et plus naturelles.

La série est disponible en deux coloris élégants, Rosewood Red et Stellar Blue, chacun alliant une inspiration naturelle à un savoir-faire minutieux pour une esthétique haut de gamme.

Disponibilité

Les modèles A6 Pro et A6 Pro 5G sont tous deux équipés d’une mémoire de 8 Go + 256 Go. Les ventes officielles débuteront le 3 novembre. Le prix de vente conseillé du A6 Pro est de [xxx], et celui du A6 Pro 5G est de [xxx].

Pour tous les achats effectués au cours du mois de novembre, OPPO offre des cadeaux de lancement exclusifs : en plus de la garantie standard de deux ans, les utilisateurs bénéficieront d’une protection d’un an contre les dommages causés à l’écran et d’une protection d’un an contre les dommages causés par l’eau, pour une tranquillité d’esprit supplémentaire et une utilisation sans souci. D’autres surprises vous attendent : suivez OPPO sur les réseaux sociaux officiels pour connaître les dernières actualités !