A la date butoir relative à la publication des indicateurs d’activité du 2ème trimestre, soit le 20 juillet 2018, 59 sociétés cotées ont communiqué leurs indicateurs, représentant 73% de la Cote. A fin juillet 2018, ce nombre est passé à 79, soit 97,5%. A ce jour, il ne reste que deux sociétés qui n’ont pas encore publié leurs indicateurs à savoir AeTech et MIP ; étant rappelé que cette dernière n’a pas communiqué ses indicateurs d’activité depuis le dernier trimestre de 2016.

Evolution du revenu global des sociétés cotées

Au regard des indicateurs publiés dans la période sous revue, le revenu global des sociétés cotées a augmenté au premier semestre 2018 de 12,4% pour atteindre 8,2 milliards de dinars contre 7,3 milliards par rapport à la même période de l’année 2017.

Une soixantaine de sociétés sur 79 ont vu leurs revenus s’apprécier par rapport à la même période de l’année précédente.

Les 20 sociétés qui composent le Tunindex20, soit les sociétés les plus liquides de la cote ayant la capitalisation boursière la plus importante, ont ensemble réalisé au premier semestre de l’année en cours un revenu de 5,3 milliards de dinars, accaparant une part de 65% du revenu global des sociétés de la cote et marquant ainsi une croissance de 13% par rapport au premier semestre de l’année 2017.