La première édition du Forum international des dattes et des palmiers (FIDP), sera organisée du 12 au 14 septembre 2018 à Tozeur par la CONECT et Pôle Djerid, en collaboration avec la GIZ, indique un communiqué de la CONECT publié mercredi.

Cet événement s’inscrit dans le cadre du développement de la filière phoénicicole et vise à donner aux acteurs de la filière une opportunité supplémentaire d’expression, tout en contribuant à la notoriété des produits des dattes et palmiers.

Cette première édition sera une plateforme d’échanges et de réseautage entre les opérateurs économiques du secteur en présence de partenaires nationaux et internationaux à travers des stands d’exposition dans l’objectif de mettre en valeur les produits dérivés liés à la filière des dattes et palmiers.