Le groupement interprofessionnel des dattes à Kébili a annoncé la mise à disposition de ses chambres froides, d’une capacité de 300 tonnes, au profit des petits agriculteurs souhaitant stocker leurs récoltes pendant une période pouvant aller jusqu’à quatre mois.

Selon Iyadh Ben Hamed, directeur régional du groupement, cette initiative intervient pour aider les producteurs à préserver la qualité des dattes et éviter leur détérioration face aux difficultés de commercialisation au cours de la saison actuelle.

Il a ajouté, dans une déclaration à l’Agence TAP, que ce dispositif permettra aux agriculteurs de mieux gérer l’écoulement de leur production, tout en leur donnant plus de flexibilité pour négocier de meilleurs prix une fois la demande relancée.

D’après la même source, le groupement œuvrera également à créer des points de vente des dattes du producteur au consommateur dans diverses régions. L’objectif est de stimuler le marché intérieur et encourager la consommation locale.