Un nouveau point de vente du producteur au consommateur sera installé au marché municipal situé à l’avenue Ennasr à Kébili.

Le secrétaire général de la municipalité de Kébili, Hakim Houcine a indiqué à l’Agence TAP que ce nouvel espace consacré à la vente en gros ou en détail de variétés de dattes se poursuivra jusqu’au mois de janvier 2026.

Cette initiative vise à rapproche les produits agricoles des consommateurs à des prix préférentiels, a ajouté la même source.

La cueillette des dattes a démarré dans plusieurs oasis de la région. Selon les estimations du Commissariat régional au développement agricole, la récolte des dattes dans le gouvernorat de Kébili devrait dépasser 290 mille tonnes contre seulement 250 mille la saison dernière.