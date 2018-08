La Bourse de Tunis a débuté la séance du mercredi en repli, avec un repli du Tunindex de 0,08% à 8.371,33 points dans un volume total de 1,124 MDT.

Dans le vert, le titre CELLCOM grimpe de 3,79% à 1,64 D, suivi de TAWASSOL GROUP HOLDING et ONE TECH qui gagnent respectivement 2,63% et 2,29% à 0,39 D et 17,80 D.

A la baisse, AMS chute de 5,40% à 1,05 D, tout comme ELECTROSTAR et SOPAT qui baissent respectivement de 5,21% et 4,39% à 2 D et 1,96 D.