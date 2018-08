La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mardi en légère hausse, le Tunindex ayant progressé de 0,08% à 8.378,26 points dans un volume d’échanges de 4,745 MDT.

Le titre UIB a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,812 MDT de ses capitaux, clôturant la séance en augmentation de 1,47% à 34,50 D.

A la hausse, le titre SOTRAPIL a grimpé de 5,12% à 16,83 D, suivi par HEXABYTE qui a progressé de 2,99% à 5,51. Le titre ICF s’est échangé à 73 D, soit une hausse de 2,81%.

Dans le vert, le titre SOTUMAG s’est monnayé à 2,64 D, ce qui correspond à une progression de 2,33%; le titre AETECH gagne 2% clôturant la séance à 0,51 D.

A la baisse, le titre SERCIVOM a chuté de 3,06% à 1,90 D, SIMPAR perd 2,97% à 33,58 D; OFFICE PLAST perd 2,88% à 2,69 D.

Dans le rouge, les titres UADH et AMS ont enregistré des replis respectifs de 2,74% et 2,63% à 1,77 D et 1,11D.