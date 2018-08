La Bourse de Tunis a clôturé la séance du lundi 06 août 2018 sur une note négative, avec un recul du TUNINDEX de 0,10% à 80.371,49 points dans un faible volume d’échanges de seulement 3,333 MDT.

Le titre UIB a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 0,720 MDT des capitaux, terminant la séance en progression de 1,04% à 34,00 D.

A la hausse, le titre AMS a grimpé de 5,55% à 1,14 D, suivi par ICF qui a progressé de 3,09% pour s’élever à 71,00 D; TAWASSOL GROUP HOLDING s’est monnayé à 0,38 D, soit une hausse de 2,70%.

Dans le vert, le titre SIPHAT s’est échangé à 3,70 D, soit une progression de 2.49%; SOTUMAG gagne 2,25%, clôturant la séance à 2,27 D.

Par contre, le titre SIMPAR a chuté de 2,99% à 34,61 D; idem pour SERVICOM qui a baissé de 2,97% à 1,96 D; ELECTROSTAR perd 2,73% à 2,13 D; les titres HEXABYTE et ASSAD perdent respectivement 2,55% et 2,32% à 5,35 D et 9,67 D.