SIPHAT:

La société a réalisé au terme du premier semestre de 2018 un chiffre d’affaires en hausse de 2% par rapport à 2017 pour s’établir à 16,7 MDT, soit 34% du chiffre d’affaires escompté au budget prévisionnel 2018.

Le chiffre d’affaires à l’export réalisé au premier semestre 2018 (0,325 MDT) a enregistré une hausse de 200% par rapport à la même période de 2017.

Quant à la valeur de la production, elle est passée de 14,7 MDT au premier semestre 2017 à 16,1 millions de dinars pour la même période de 2018, soit une progression de 9%.

L’endettement de SIPHAT est passé de 36,9 MDT au 31/12/2017 à 32,7 MDT au premier semestre 2018, enregistrant ainsi une baisse de 11%.

MIP :

Les états financiers du groupe accusent, en 2016, un déficit net de l’ordre de 7,8 MDT contre une perte de 3 millions de dinars une année auparavant. Le Groupe a en effet vu ses produits d’exploitation chuter de 57% pour s’établir à 4,4 MDT contre 10,3 millions en 2015.

Cependant, les charges d’exploitation n’ont baissé que de 9% pour se situer à 11,2 MDT. A cet effet, le Résultat d’exploitation consolidé ressort déficitaire de 6,8 MDT contre -2 millions l’année précédente.

Par ailleurs, les commissaires aux comptes ont souligné dans leur rapport que les pertes cumulées de la société ont dépassé le capital social au 31 décembre 2016, ce qui révèle une incertitude significative susceptible de jeter un doute important sur la capacité à poursuivre l’exploitation et en conséquence la société peut être dans l’incapacité de recouvrer ses actifs ou de payer ses dettes dans le cours normal de son activité.

TUNISIE LEASING :

Partner Investment, société de participation créée par Poulina Group Holding, qui détenait 899.999 Actions et droits de vote, soit 9,99% du capital de Tunisie Leasing, a annoncé avoir franchi à la hausse le seuil de 10% du capital de la société, et ce suite à l’acquisition de 142.205 actions et droits de vote, soit 1,58% du capital de la société. Après cette acquisition, la société Partner Investment détient 1.042.204 actions et droits de vote, soit 11,58% du capital de la Tunisie Leasing.