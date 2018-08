Voici les nouvelles des entreprises cotées du jeudi 2 août, selon les données fournies l’intermédiaire en Bourse Mena Capital Partners (MCP).

UIB : Obtention de la certification MSI 2000

La banque a confirmé sa certification MSI 2000 attribué par Maghreb Corporate, après l’obtention de la certification MSI2000 et suite à un audit achevé en juillet 2018.

L’organisme de certification et l’agence de notation ‘’Maghreb Corporate’’ assurent que la banque est en conformité avec les exigences de la certification en attribuant des scores élevés et en hausse tant sur l’axe de la Solidité financière que sur celui de la Performance financière, et ce, suite à un audit qui a duré plusieurs mois.

UADH : Augmentation du CA

Les indicateurs d’activité de la société ont affiché une hausse de 8,4% au 2ème trimestre de 2018, par rapport à la même période de 2017, pour passer de 100,624 MDT à 109,082 MDT.

Le chiffre d’affaires global du groupe, à fin juin 2018, s’est élevé à 200 MDT, contre 191,5 MDT, par rapport au 1er semestre de l’année précédente.