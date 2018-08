La Bourse de Tunis débute la séance de ce mercredi en repli où le Tunindex affiche une légère baisse de 0.04%, enregistrant 8.405.80 points dans un volume total de 2.360 MDT, selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

Dans le vert, le titre UADH grimpe de 4,24% à 1,72 D, suivi par AMS et STB qui gagnent respectivement 4,21% et 2,52% à 0,99 D et 5,28 D.

A la baisse, SOPAT recule de 3,61% à 2,40 D, tout comme SOTUMAG et LAND’OR qui baissent respectivement de 3,04% et 2,98% à 2,23 D et à 8,78 D.