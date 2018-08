La Bourse de Tunis a clôturé la séance du mardi 31 juillet en forte hausse, avec une progression du Tunindex de 1,02%, franchissant ainsi pour la première fois la barre des 8.400 points, dans un volume d’échanges de 6,427 MDT.

Le titre BNA a réalisé le plus fort volume de la séance, drainant 1,197 MDT de ses capitaux pour clôturer à 20,80 D, soit un accroissement de 5,58%.

Le titre UIB s’est monnayé à 33,70 D, soit une hausse de 5,24%, suivi par SOTETEL qui a augmenté de 4,35% à 4,07 D.

Dans le vert, les titres UBCI et ATTIJARI ont gagné respectivement 2,97% et 2,94% pour clôturer à 24,20 D et 52,50 D.

En revanche, le titre SOPAT a chuté de 4,96% à 2,49 D; idem pour UADH qui perd 2,94% à 1,65 D; le titre SERVICOM a baissé de 1,78% à 2,20 D; les titres TUNISAIR et SITS ont également enregistré des replis respectifs de 1,72% et 1,39% à 0,57 D et 2,12 D.