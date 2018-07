La FAO vient d’actualiser ses prévisions pour la production céréalière de cette année, l’estimant à présent à 2.586 millions de tonnes, soit 64,5 millions de tonnes ou 2,4% de moins que la production record atteint en 2017.

Les projections de la FAO sur l’offre et la demande de céréales prévoient donc une baisse de 24 millions de tonnes par rapport au mois de juin 2018, reflétant surtout des prévisions de production moins importantes pour le blé dans l’Union européenne et pour le blé et les céréales secondaires en Russie et en Ukraine.

L’utilisation de céréales à travers le monde devrait atteindre les 2.641 millions de tonnes en 2018/2019.

Alors que l’utilisation devrait dépasser la production, les stocks mondiaux de céréales accumulés pendant les cinq dernières saisons vont être revus à la baisse d’environ 7% par rapport à leur niveau de début de saison. Cela devrait avoir pour effet de faire baisser le ratio stock-utilisation de céréales de 27,7%, marquant ainsi sa première diminution en l’espace de quatre ans.

Les stocks de maïs devraient particulièrement diminuer tandis que les stocks de riz pourraient augmenter pour la troisième année consécutive.

Le commerce mondial de céréales devrait également demeurer solide dans l’ensemble en 2018/2019, proche du niveau presque record atteint en 2017/2018.