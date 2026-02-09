Pourquoi la production mondiale de céréales va-t-elle atteindre un record en 2026 ?

Selon le dernier bulletin de la FAO, la campagne 2025-2026 s’annonce exceptionnelle. La production mondiale devrait culminer à 2 990 millions de tonnes, soit une hausse de 4,4 % par rapport à 2024.

Cette dynamique record repose principalement sur deux piliers :

Le maïs : Porté par des rendements accrus aux États-Unis et au Brésil.

Porté par des rendements accrus aux États-Unis et au Brésil. Le riz : Qui bénéficie de conditions climatiques favorables en Asie.

Pourquoi l’alimentation animale capte-t-elle l’abondance céréalière ?

Malgré une production record, l’utilisation globale progresse de 1,8 % pour atteindre 2 929 millions de tonnes. Ce n’est pas l’assiette humaine qui tire cette croissance, mais le secteur industriel et de l’élevage.

La montée en puissance du maïs et du blé fourrager

L’usage des céréales se réoriente massivement vers :

Les rations animales : Intensifiées par les grands producteurs (USA, Brésil).

Intensifiées par les grands producteurs (USA, Brésil). L’aquaculture en Asie : Une absorption croissante de blé fourrager pour soutenir la production de protéines marines.

Une absorption croissante de blé fourrager pour soutenir la production de protéines marines. La bioéconomie : La transformation du maïs en biocarburants reste un levier de tension pour la disponibilité alimentaire.

Quels sont les risques pour la sécurité alimentaire mondiale en 2026 ?

L’abondance apparente masque des fragilités structurelles. Si la consommation humaine progresse lentement, elle reste vulnérable à trois facteurs clés :

Le décalage démographique : La production doit suivre une courbe de croissance de population complexe.

La production doit suivre une courbe de croissance de population complexe. La répartition des stocks : Bien que stables, les stocks mondiaux sont géographiquement très concentrés, limitant l’accès pour les pays importateurs nets.

Bien que stables, les stocks mondiaux sont géographiquement très concentrés, limitant l’accès pour les pays importateurs nets. La volatilité logistique : Les chocs géopolitiques peuvent interrompre les flux, même quand les silos sont pleins.

Tableau Récapitulatif : Bilan Céréalier 2024 vs 2026

Indicateur Campagne 2024 Prévision 2026 Variation Production Mondiale 2 864 Mt 2 990 Mt + 4,4 % Utilisation Totale 2 877 Mt 2 929 Mt + 1,8 % Stocks de Clôture Stable Inégalement répartis –

Conclusion : Vers une souveraineté alimentaire renforcée ?

L’enjeu de 2026 ne sera pas de produire plus, mais de mieux réguler. La gouvernance des flux et la gestion de la bioéconomie face aux besoins humains seront les véritables arbitres de la stabilité des marchés.

Note d’expert : Les pays du Maghreb, fortement dépendants des importations, devront surveiller de près cette concurrence entre usages industriels et alimentaires pour sécuriser leurs approvisionnements.