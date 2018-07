La Bourse de Tunis a débuté la semaine sur une note négative, le Tunindex ayant reculé de 0,911% à 8.299,31 points, dans un volume total de 5,976 MDT, selon Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, AMS grimpe de 4,49% à 0,93 D, suivie par TUNISAIR et UADH qui affichent des performances respectives de 3,50% et 3,03% à 0,59 D et 1,70 D.

A la baisse, TUNISIE LEASING perd 2,95% à 19,02 D; SOTRAPIL et ELECTROSTAR dévissent respectivement de 2,94% et 2,69% à 15,48 D et 2,17 D.