Dédié à la mémoire de son fondateur Abou Seoud Messadi, la 22e édition du Salon international de la bande dessinée de Tazarka (SIBDT) se tiendra du 3 au 11 août 2018.

Elle vise à consolider la vocation internationale du salon de Tazarka dans le monde de la bande dessinée, selon les organisateurs de cette édition.

Lors d’une conférence de presse, tenue vendredi soir, à la Maison de l’image, le coordinateur général du SIBDT, Anis Messadi a mentionné que cette cette édition rendra hommage au père fondateur de la manifestation Abou Seoud Messadi, décédé en janvier 2018, à travers la conception de l’affiche et une exposition autour de sa vie et de son œuvre.

Evoquant les principaux axes de cette 22e édition, le directeur artistique Seif Eddine Nechi a fait savoir que cette édition marquera la consolidation du caractère international du salon avec l’exposition “Sentiers” qui propose de faire connaitre la bande dessinée espagnole a travers une traduction des propos en arabe.

Et d’ajouter “En plus de cette exposition autour de la bande dessinée espagnole proposée par la fondation al Fannar et Pedro Rojo, le salon proposera aux visiteurs de découvrir la nouvelle génération des bédéistes arabes à travers les dernières œuvres des collectifs Lab 619 (Tunisie), Skefkef (Maroc), Tok Tok et Garage (Egypte) , Samandal (Liban), ou Comic for Syria (Syrie)”.

“Avec la consolidation du caractère international du Salon, nous voulons réaliser le rêve du feu Abou Seoud Messadi de rendre le Salon de la BD de Tazarka une référence à l’échelle arabe et africain dans un premier temps et une manifestation de renommée mondiale à l’instar du festival international de la bande dessinée d’Angoulême”, a-t-il encore ajouté.

Le Salon proposera aussi deux tables rondes. Une première consacrée à l’histoire de la bande dessinée arabe et sa distribution et sera animée par les chercheurs libanais Georges Khoury et Lina Ghaibeh et français Enrique Klaus ainsi que par l’éditrice franco-italienne Simona Gabrieli.

La seconde table ronde portera sur le rôle pédagogique et thérapeutique de l’image. Elle sera animée par Lassaad Ben Hssine, Hedi Abdi et Hichem Chebbi.

De son côté, la secrétaire générale du SIBDT, Rabeb Khamassi, a indiqué que la tente de l’image proposera plusieurs ateliers destinés aux jeunes de 6 à 12 ans autour de la photo numérique, la bande dessinée et la narration.

Evoquant la programmation cinématographique, le chargé de communication Amen Ouakajja a indiqué que six films seront au programme de cette édition deux films pour adultes et quatre films d’animation pour enfants.

Durant toute la manifestation, les activités du salon investiront toute la ville de Tazarka à savoir la plage, l’école primaire “Sidi Belhassen”, la maison de la culture Mahmoud Messadi ainsi que la maison du feu Abou Seoud Messadi.