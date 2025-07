Le ministre de l’Environnement, Habib Abid s’est rendu, lundi, à la délégation de Korba (Gouvernorat de Nabeul), où il a pris connaissance de l’ampleur de la pollution environnementale au niveau de la sebkha de Tazarka, à cause du déversement des eaux industrielles polluées provenant de la zone industrielle de la région.

Il a, à cette occasion, discuté avec les responsables locaux, des projets environnementaux prévus pour la ville de Korba proposés dans le cadre du plan de développement local 2026-2030 tout en appelant à prendre les mesures nécessaires contre les infractions industrielles relevées.

Abid a, par ailleurs, donné le coup d’envoi à des projets d’aménagement et de réhabilitation d’espaces verts dans la ville de Korba et ordonné de fournir 50 conteneurs à déchets au gouvernorat de Nabeul dans le cadre du soutien des efforts des municipalités touristiques et de procéder au curage de l’oued Boulidine.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le membre du conseil local de Korba, Aref Nachi a souligné que cette visite était l’occasion pour le ministre de s’informer sur la réalité de la pollution dont souffre Tazarka depuis plusieurs années en raison du déversement de déchets et d’eaux industrielles polluées directement dans la sebkha.

Il a indiqué que la pollution est principalement due à la non-installation de stations d’épuration des eaux industrielles par la plupart des unités industrielles de la région, révélant que seules 9 unités sur les 23 unités industrielles implantées dans la zone industrielle rejettent des eaux conformes aux normes et pouvant être raccordées au réseau public d’assainissement.

Et d’expliquer que l’installation de stations d’épuration des eaux industrielles polluées dans les unités industrielles est une condition préalable pour le raccordement des établissements industriels au réseau public d’assainissement, étant donné que les équipements des stations d’épuration relevant de l’Office national de l’assainissement ( ONAS) sont destinés à épurer les eaux usées domestiques et ne peuvent traiter directement les eaux industrielles contenant des produits chimiques ou de dérivés de métaux lourds tels que le chlore et le zinc.

D’après lui, le conseil local et la municipalité de Tazarka revendiquent des solutions urgentes au problème de la pollution au niveau de la sebkha de Tazarka en arrêtant le déversement anarchique des eaux polluées, en raccordant la zone industrielle au réseau public d’assainissement et en imposant aux unités industrielles l’ installation de stations d’épuration.