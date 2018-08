La 22ème édition du Salon international de la bande dessinée de Tazarka (SIBDT), qui se tient du 3 au 11 août, rend hommage cette année à son fondateur, feu Abou-Séoud Messadi.

Le SIBDT a été lancé en 1997 par l’association du livre de Tazarka et notamment par son président et fondateur.

Abou-Séoud Messadi (décembre 1948 – janvier 2018), militant politique depuis les années 70, avait choisi de se consacrer à la vie culturelle au début des années 90, et notamment à la vie culturelle de son village natal Tazarka.

Il a fondé en 1992 l’Association des Amis du Livre de Tazarka (ALTA). Il a ainsi concrétisé sur les cinq premières années de cette association plusieurs projets dont une bibliothèque gratuite pour les enfants de Tazarka appelée “Bibliothèque Méditerranéenne” ou BIBLIOMED, la Foire estivale du Livre (Kheimet el-kitab) sur la plage de Tazarka, le Café Culturel à la maison de la culture Mahmoud Messadi (soirée théâtre, musique, tables rondes avec thématiques, ateliers de lecture suivis de critiques littéraires, etc.).

En 1997, Abou-Séoud-Messadi, avec l’Association des Amis du livre de Tazarka, lance le premier Salon international de la bande dessinée de Tazarka, et s’en suivirent 18 autres éditions annuelles jusqu’à la 19ème en août 2015.

En décembre 2015, Abou-Séoud Messadi fonde l’Association Mahmoud Messadi pour la création artistique et culturelle qui a assuré l’organisation du 20ème Salon international de la BD de Tazarka. En plus des activités habituelles des salons antérieurs, et afin de promouvoir d’autres formes d’expressions artistiques et de diversifier encore plus les supports d’animation culturelle, cette 20ème édition du SIBDT a organisé la “Tente de l’Image” qui avait pour objectif de promouvoir d’autres formes d’expressions de l’image. Un atelier d’initiation à la photographie et un autre d’initiation au dessin animé ont été ainsi organisés sur la plage de Tazarka tout au long de la durée de ce salon.

En Février 2017, avec son éternel compagnon de route, Chedly Belkhamsa, et la collaboration de jeunes bénévoles habitués du salon, il crée l’association “le Cercle des amis de l’image” qui avait, entre autres objectifs, d’assurer la continuité du Salon International de la Bande dessinée avec toutes ses composantes dont la tente de l’image dans sa deuxième édition.

L’Association “le Cercle des Amis de l’Image” a ainsi organisé le festival de la bande dessinée en août 2017 dans sa 21ème édition (août 2017) et a préparé également l’organisation de la 22ème édition (3-11 août 2018).

Les principaux faits marquants de la vie du SIBDT :

– En 2007, le SIBDT a rendu hommage aux 40 ans de la bande dessinée Tunisienne en éditant un livre reproduisant les plus belles planches tunisiennes de bande dessinées des 40 dernières années.

– Le SIBDT a été invité officiellement au Festival International de la bande dessinée Angoulême et au Festival International de la Bande Dessinée d’Alger en 2008.

– En 2008 également, un livret réalisé par les enfants participant aux ateliers de dessin du SIBDT 2007 a été édité avec pour thème la sauvegarde de l’environnement. Ce livret a été distribué gratuitement sur les vols de la compagnie Tunisair.

– En 2011, le SIBDT a produit un album retraçant l’histoire de Said El Meskine, la mascotte du Salon, lors de la révolution de 2010 (atelier de Bande Dessinée encadré par le Bédéiste Sabri KASBI).

– Les travaux de l’atelier de bande dessinée de la 21ème édition du SIBDT (août 2017) sur le thème du harcèlement sexuel, ont fait l’objet d’un accord conclu entre le CREDIF et l’Association du Cercle des Amis de l’Image pour une coédition.

– En 2017, avec le Cercle des Amis de l’Image, Abou Séoud déplace pour une première fois le Salon International de la Bande dessinée de Tazarka sur deux autres gouvernorats. Dans un but d’une diffusion plus large de la culture et l’éducation par l’image.

Ainsi, deux premières éditions ont vu le jour à Sousse et à Bizerte respectivement en Janvier et en Avril 2017. Ces premières éditions bien qu’étalées sur 3 jours seulement ont été un réel succès. Les délégations de culture et associations hôtes veulent reconduire ce projet à partir de 2018.

Il est à noter que durant son histoire, plusieurs grands noms de la Bande Dessinée, de la caricature et de l’image (photographie, cinéma, etc.) arabes et internationaux sont passés par le SIBDT, dont voici quelques noms : Chedly Belkhamsa (Tunisie), Lotfi Ben Sassi (Tunisie), Ahmed el Hajri (Tunisie – France), Seifeddine Nechi (Tunisie), Hamideddine Bouali (Tunisie), Le collectif tunisien LAB 619, Philippe Drumel (Belgique), Omer Arrijs (France), Frederic Blin (France), Dominique Meunier (Belgique), Stefano Console (France), Jean-Michel Beuriot (Belgique), Philippe Decressac (France), Serdu (Belgique), Sabri Kasbi (Tunisie-Belgique), Nejib Bel hadj Kacem (Tunisie-France)…