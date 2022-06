Une exposition italienne qui s’intitule “Fumetti nei Musei” (La Bande Dessinée dans les Musées) sera organisée du 9 au 30 juin au Palais Kheireddine. Tunis est la première étape internationale de cette exposition dont le vernissage est prévu ce jeudi à 18h, a annoncé l’Institut culturel italien (IIC) de Tunis.

Simona Cardinali est la commissaire de l’exposition qui est un projet parrainé par le ministère de la Culture italien (MiC), en collaboration avec Coconino Press – Fandango et le soutien de Ales SpA, lit-on dans un communiqué de l’IIC de Tunis.

Conçu pour rapprocher les nouvelles générations des lieux culturels, ce projet est composé de 51 œuvres de bande dessinée, créés avec la participation des principaux auteurs de la bande dessinée pour présenter les œuvres d’art des musées italiens.

L’exposition présente des images des couvertures des albums et une sélection des planches originales qui sont conservées au ” Fondo Fumetti nei Musei ” de ” l’Istituto Centrale per la Grafica ” de Rome, qui a été fondé en 2019 grâce à ce projet.

Après avoir remporté en 2018 le prix Gran Guinigi pour la meilleure initiative éditoriale de l’année au Festival Lucca Comics & Games, la série de tableaux a été sélectionnée par le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale pour promouvoir le patrimoine culturel italien à l’échelle internationale.

Des œuvres ont été offertes notamment aux sièges diplomatique-consulaire, aux Instituts culturels italiens et aux écoles italiennes à l’étranger.

L’Institut culturel italien de Tunis indique son engagement dans la promotion de l’art contemporain italien, notamment dans le domaine de la bande dessinée. Parmi ses précédentes expositions, “La nouvelle frontière” qui a eu lieu en octobre 2020 avec la participation des jeunes illustrateurs de la ” Nuvole parlanti ” et des dessinateurs, scénaristes traitant le thème de la Bande Dessinée.

“La nouvelle frontière” a été réalisée en collaboration avec La Biblioteca delle Nuvole – l’une des plus grandes bibliothèques de bandes dessinées et d’illustrations d’Italie – en collaboration avec Lab619, un collectif tunisien d’élite, et l’association suisse Fokus Illustration.