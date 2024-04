“L’eau, une ressource rare” est un nouveau recueil de BD (2023-2024), en français et en arabe, autour du thème des changements climatiques et la gestion de l’eau.

Une collection de bandes dessinées, en noir et blanc et en couleurs, a été réalisée par 18 tunisiens lauréats d’un concours ouvert à tous les publics y compris les professionnels, organisé en 2023, par la Délégation de l’Union Européenne en Tunisie et l’agence italienne pour la coopération au développement.

Cette publication de 106 pages a été éditée dans le cadre de l’initiative “Sawer Bel Azrak” (Dessines avec du bleu). Les participants à cette initiative ont eu l’occasion de participer à des ateliers de perfectionnement en BD afin de sensibiliser le public sur la responsabilité partagée à protéger cette ressource rare et vitale qu’est l’eau. Les participants ont abordé différentes thématiques autour de l’eau à travers des titres attrayants tels que “l’enfant de la pluie”, “lutte pour la survie”, “une goutte d’eau”, “une vie”, “la Huppe, mon sauveur”, “Linda et l’enquête mouillée”, “dernière chance”, “stop gaspi”, “monde sans couleurs”, “Aqua-Girl”…

Le 28 mars dernier, la Médina de Tunis a abrité la cérémonie de remise des prix aux gagnants à ce concours auquel ont participé 100 personnes. Un livret édité en 5000 exemplaires a été distribué gratuitement, dimanche 21 avril, avec le quotidien “La Presse”.

“Ce recueil de bande-dessinée est avant tout la preuve tangible de la créativité débordante de la jeunesse tunisienne”, lit-on dans l’éditorial signé par Marcus Cornaro, ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie. Toutes les oeuvres originales publiées dans ce livret ont été spécialement créées dans le cadre de cette initiative par le talents issus des différentes régions de Tunisie”.

L’ambassadeur a salué “l’engagement caractéristique de la jeunesse tunisienne pour une cause noble qui nous tient tou.te.s à coeur, la gouvernance des ressources en eau”. Il a encore affirmé que l’UE se tient aux côtés de la Tunisie pour combattre les effets des changements climatiques”.