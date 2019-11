Une convention cadre tuniso-française, a été singée, vendredi 15 novembre 2019, à la Cité de la culture à Tunis, pour la réalisation de l’exposition “La bande dessinée africaine en français” dont la date est prévue en Tunisie au mois de novembre 2020.

Selon un communiqué de la Cité de la Culture, il s’agit d’une convention de partenariat tripartite entre le Musée national d’Art Moderne et Contemporain, la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de l’Image et l’Institut Français de Tunis (IFT).

La cérémonie de signature a été organisée sous le patronage de Mohamed Zinelabidine, ministre des Affaires Culturelles, et en présence d’Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur de France en Tunisie. Le texte de la convention est signé par les responsables des trois institutions. La directrice générale du Musée National d’Art Moderne et Contemporain, Rabaa Jedidi, représente la partie tunisienne.

Zinelabidine a souligné l’importance de cette convention dans la promotion du secteur de la bande dessinée, une expression culturelle encore marginalisée en Tunisie. Cet évènement devra ouvrir de larges perspectives aux artistes du secteur, en matière de formation et de recyclage, a encore relevé le ministre.

L’ambassadeur français a salué une initiative de dimension internationale mise en œuvre en partenariat avec la France, réitérant le soutien et l’encouragement de son pays à cette expression et aux jeunes talents actifs dans la bande dessinée.

La Convention comprend plusieurs articles portant sur les modalités de réalisation et de financement de l’exposition qui aura lieu en marge de la célébration du 50ème anniversaire de la création de l’Organisation mondiale de la Francophonie (OIF) prévu en Tunisie, indique la même source. L’exposition devra ensuite avoir lieu dans les pays membres de l’OIF.

La Tunisie abritera le 18ème Sommet de la Francophonie qui aura lieu en novembre 2020 qui coïncidera avec le 50ème anniversaire de la création de cette organisation.

Le Somment de la Francophonie de Tunis 2020 va constituer un évènement considérable en Tunisie, dans le bassin méditerranéen et partout dans le monde francophone, lit- on sur le site dédié à l’évènement qui indique la présence prévue de 70 chefs d’Etat et de gouvernement.

La Tunisie est l’un des pays qui a largement contribué à la création de l’OIF. Le leader disparu Habib Bourguiba était l’un des quatre membres fondateurs, avec Hamani Diori (Niger), Norodom Sihanouk(Cambodge) et Léopold Sédar Senghor (Sénégal).

faty