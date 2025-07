Tunis, le 7 juillet – La Tunisie s’apprête à connaître une journée aux contrastes météorologiques marqués ce lundi 7 juillet. Tandis que des nuages passagers couvriront une grande partie du territoire, l’après-midi verra l’apparition de cellules orageuses locales et de pluies éparses, principalement sur le nord et le centre-ouest du pays.

Le vent, initialement faible à modéré et de secteur ouest, changera de direction en fin de journée pour souffler du nord sur le nord et le centre. Il se renforcera dans le sud, devenant relativement plus fort.

Sur le littoral, la mer sera peu agitée à agitée dans le nord, offrant des conditions variables pour les activités maritimes.

Cependant, l’alerte principale concerne les températures. Les maximales devraient osciller entre 34 et 38 degrés Celsius le long des côtes et sur les hauteurs, offrant un léger répit.

En revanche, l’intérieur du pays subira une chaleur accablante, avec des températures atteignant des sommets entre 39 et 43 degrés Celsius. Cette montée du mercure sera accentuée par la présence du sirocco, un vent chaud et sec venu du désert, rendant l’atmosphère encore plus étouffante. Les autorités appellent à la vigilance face à ces conditions climatiques extrêmes.