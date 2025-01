Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé, mercredi, au palais du gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint consacré à l’examen du projet de restructuration de la Cité de la culture dans la perspective de promouvoir son rendement et de garantir la bonne gestion de ses ressources et potentialités.

Selon un communiqué de la présidence du gouvernement, ce conseil s’inscrit dans le droit-fil de la vision du chef de l’Etat tendant à promouvoir les attributs d’efficacité et de rendement des établissements et entreprises publics et à identifier les solutions idoines permettant de développer et de restructurer les institutions culturelles et de développer la production culturelle, créative et artistique afin de contribuer à la production d’un contenu artistique et créatif de qualité qui soit en mesure de permettre d’affiner le goût public.

Après délibération et discussion, le Conseil a approuvé une série de mesures et décisions qui se présentent comme suit :

-Adopter le principe de la révision globale de la structure et des attributions dévolues à la Cité de la culture selon une vision et projet culturel intégré et durable qui rompt irréversiblement avec la profusion et l’hypertrophie des institutions et le chevauchement des tâches et met ainsi fin au manque au d’efficacité au niveau de leur gestion.

Cette approche aura le mérite de garantir l’attributs de la soutenabilité financière à travers la diversification de ses sources de financement et le développement de ses activités, précise le même communiqué.

Dans ce contexte, il a été décidé également de mettre sur pied une commission technique associant les différents départements ministériels et organismes publics concernés. Cette commission sera chargée de la mission de superviser le processus de concrétisation de ce projet dans le cadre d’un plan exécutif établi à cet effet et assorti d’un échéancier précis.

-Appeler le ministère des affaires culturelles à entamer une refonte globale de l’ensemble des textes juridiques régissant l’activité culturelle et créative afin d’être en phase avec les derniers développements au double plan national et international, dès lors que la culture est une industrie tout comme elle est un investissement dans la créativité et les créateurs.

-Appeler le ministère des affaires culturelles à œuvrer à diversifier la production culturelle au sein de la Cité de la culture et à développer les contenus culturels de manière à contribuer à la diversification des sources de financement.

-Réaffirmer la nécessité d’exploiter de manière optimale les différents espaces culturels dont dispose la cité de la culture de manière à exploiter comme il se doit les différentes potentialités de manière à permettre de diversifier les sources de financement.

-Appeler le ministère des affaires culturelles à la nécessité de coordonner étroitement avec le ministère de l’équipement et de l’habitat s’agissant d’identifier les modalités appropriées en vue d’exploiter au mieux la tour de la Cité de la culture.

-Appeler le ministère des Affaires Culturelles à coordonner davantage avec le Ministère de l’Equipement et de l’habitat afin de parachever la remise du projet de la cité de la culture ainsi que le transfert des dossiers techniques afférents au projet sur la base desquels les garanties financières et légales sont suivies et les travaux d’entretien seront menés.

-Appeler le département des affaires culturelles à élaborer une stratégie de communication dans la perspective de promouvoir la Cité de la Culture conformément à la vision culturelle éminemment nationale.

-Inviter le ministère des affaires culturelles à réviser les textes relatifs au patrimoine et aux structures et organismes chargés de sa protection et soumettre un dossier à cet effet qui sera examiné en réunion d’un conseil ministériel restreint.

Prenant la parole, le chef du gouvernement a saisi l’occasion pour mettre l’accent sur l’importance majeure que revêt la culture en Tunisie en tant que droit constitutionnel et un secteur parmi les secteurs de souveraineté.

Il a tenu à souligner que cet intérêt particulier porté à la culture procède de l’engagement à bâtir une culture nationale dans le cadre de la bataille de la libération nationale conformément à l’approche globale du Président de la République, Kais Saïed.

Maddouri a souligné à ce propos que la restructuration de la Cité de la Culture est un projet qui s’inscrit dans le processus national et global de réformes centré autour du souci de garantir la gestion optimale des ressources de l’Etat et de l’impératif de conférer un surcroît d’efficience au rendement des entreprises et établissements publics, notamment ceux impliqués dans les affaires culturelles.

Cette nouvelle restructuration, a-t-il poursuivi, devra reposer nécessairement sur une vision innovante dans le cadre d’un projet culturel global et durable.

Le chef du gouvernement a également mis l’accent sur la nécessité de concrétiser les attributs de la révolution législative conformément aux instructions du Président de la République, notamment à travers les textes juridiques régissant le patrimoine, attribut essentiel de la souveraineté culturelle.

Il a, en outre, appelé à la nécessité d’être en phase avec les différents types de patrimoine culturel, naturel et géologique, tout particulièrement le patrimoine immatériel.

Dans ce contexte, le chef du gouvernement a vivement recommandé de s’aligner sur les définitions affinées de la notion du patrimoine telles qu’adoptées et élaborées par l’UNESCO, appelant à soutenir ces réformes structurelles à travers une révision en profondeur des législations régissant le domaine de la création culturelle et les créateurs dans les différents domaines.

Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de mobiliser toutes les ressources et les énergies en vue de parachever les différentes réformes dans le secteur culturel de manière à conforter le rôle de la cité de la culture en tant qu’espace inclusif et un environnement propice à la créativité et à l’innovation.

L’objectif ultime étant, selon le chef du gouvernement, de permettre à la Cité de la culture d’accomplir au mieux sa mission dans la construction de sociétés saines et de les protéger face aux différentes formes de déviance et d’extrémisme intellectuel.

Cette cité devra en outre servir d’expression privilégiée de la richesse et à la diversité que connaît la Tunisie et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs de développement durable à travers une bonne gestion des projets culturels, la protection du stock patrimonial et la valorisation de la production créative.

Le chef du gouvernement a en outre mis l’accent sur l’importance de l’espace réservé à la Cité de la culture, qui s’étale sur une superficie de 9 hectares au cœur de la capitale, ce qui en fait un acquis national d’une richesse incontestée illustrée à travers ses espaces culturels et ses domaines d’activité.

Un tel acquis si important, a fait savoir le chef du gouvernement, commande impérativement de veiller autant que possible à œuvrer à garantir sa bonne gestion et à restructurer de manière à à en améliorer le rendement et à garantir la cohérence et l’harmonie entre les différents établissements culturels nationaux dans le cadre d’une vision nationale globale qui conforte le rôle sociétal de la cité culturelle.