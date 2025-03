Dans la nuit du jeudi 27 mars 2025, la Cité de la Culture Chedly Klibi s’est métamorphosée en un vaste temple de célébration théâtrale, à l’occasion de la Journée Mondiale du Théâtre, célébrée par le Pôle Théâtre et Arts Scéniques du Théâtre de l’Opéra lors de “La Nuit du Théâtre à la Cité”.

Les différents espaces de la Cité se sont animés, accueillant un public cosmopolite qui dès l’entrée, au hall de la Cité, a pu s’offrir un voyage à travers l’histoire du théâtre tunisien grâce à une exposition photographique consacrée aux figures emblématiques des années 1970 et 1980. 49 portraits de femmes et d’hommes de théâtre qui nous rappellent par leurs sourires et racontent par leur regards la richesse d’une époque où le théâtre tunisien posait les jalons de son identité. On y retrouve notamment Mouna Noureddine, Zahira Ben Ammar, Raouf Ben Amor… et des grands noms disparus pour ne citer que Raja Ben Ammar, Ahmed Snoussi, Ezzeddine Ganoun, Ali Ben Ayed, Khadija Souissi, Moncef Souissi…

Mais l’un des moments les plus émouvants de la soirée, rehaussée par la présence de la ministre des affaires culturelles, Amina Srarfi, ainsi que d’un grand nombre de femmes et d’hommes de théâtre et de figures de la scène artistique et culturelle, a sans doute été la cérémonie d’hommage à de grandes figures du théâtre tunisien.

Une reconnaissance appuyée a été rendue à plusieurs dramaturges qui ont marqué la scène nationale, notamment Mouna Noureddine, Issa Harrath, Raouf Ben Amor, Latifa Gafsi, Bahri Rahhali et Mounir Argui. L’émotion fut à son comble lorsque furent évoqués les noms des regrettés Fethi Haddaoui et Amara Melliti, et ce, sous une salve d’applaudissements vibrants comme un dernier salut à ces piliers du théâtre tunisien.

Au fil de la nuit, la scène s’est tournée vers des dramaturgies contemporaines avec une sélection de pièces présentées : “Toxic Paradise” (El Bakkhara) de Sadok Trabelsi, produite par le Pôle Théâtre et Arts Scéniques, “Sous pression”, une création de Rayane Kairouani produite par le Centre des Arts Dramatiques et Scéniques du Kef et “Fake Silence”, de Meriem Ben Hssan, qui ont offert la dernière parenthèse théâtrale contemporaine avant de marquer un retour sur les années 70 avec “J’ha et l’orient en désaroi”, mise en scène par Fadhel Jaibi, texte et adaptation de Mohamed Raja Farhat. Filmée par la télévision nationale à cette époque, cette production du Théâtre du Sud de Gafsa datant de 1971, est un regard critique sur la réalité politique arabe dans les années 70.

Jusqu’à une heure tardive, la Cité de la Culture Chedly Klibi à Tunis a résonné des voix, des musiques et des émotions qui font la grandeur du théâtre dans une célébration magistrale, où résonances du passé et éclats de scène se sont réunis dans une ambiance festive, vibrante à l’unisson.