La Cité de la Culture Chedly Klibi à Tunis vibrera, le dimanche 9 février 2025, au rythme de la culture du pays du soleil levant à l’occasion de la Fête du Japon 2025.

Cet événement proposera de 11H00 à 16H00, un programme riche et varié mêlant arts, traditions et découvertes, selon le programme annoncé par l’ambassade du Japon en Tunisie.

Les festivités se dérouleront dans trois espaces: le Théâtre de l’Opéra, le Théâtre des Jeunes Créateurs et le hall de la Cité.

Une projection exceptionnelle viendra enrichir cette immersion dans la culture nippone avec la projection en première au Maghreb du film “Le mal n’existe pas”, du réalisateur Hamaguchi Ryūsuke, Grand Prix du jury à la Mostra de Venise 2023, permettant au public tunisien de découvrir une œuvre marquante de la scène cinématographique japonaise contemporaine.

L’artisanat et l’écriture japonaises seront également mis à l’honneur. Plusieurs stands inviteront les visiteurs à explorer des pratiques traditionnelles telles que la calligraphie kanji, le pliage de papier (origami), ou encore la confection de cordes décoratives utilisées pour embellir les enveloppes lors des cérémonies. Un espace sera également consacré aux oracles japonais, notamment les omikuji, ces petits papiers tirés au sort révélant des prédictions de chance ou de fortune. Les visiteurs auront l’opportunité d’en apprendre davantage sur les voyages et les études au Japon à travers les stands installés.

Une cérémonie du thé “Sado” initiera les visiteurs à l’élégance de cet art millénaire, invitant à la découverte de la pureté, du respect, de l’harmonie et de la sérénité.

Des démonstrations de port du kimono dévoileront la richesse esthétique et la symbolique de ce vêtement emblématique, véritable reflet du raffinement japonais. Les plus jeunes et les curieux pourront également découvrir les jeux traditionnels japonais. Un quiz sur les kanjis mettra au défi ceux qui souhaitent tester leurs connaissances sur l’écriture japonaise.

Un atelier d’ikebana, l’art floral japonais, des performances de tambours japonais et des démonstrations de budō, une discipline physique japonaise qui trouve ses racines dans le code des principes moraux des samuraïs, sont également au rendez-vous.

Des événements parallèles, animés par l’agence japonaise de coopération internationale (JICA) et ses volontaires, viendront enrichir la programmation à l’occasion de la célébration du cinquantième anniversaire de l’existence de la JICA en Tunisie. Dans un esprit de dialogue culturel, la fête sera marquée par des spectacles de danse, où les rythmes et les gestuelles des deux cultures se croisent.