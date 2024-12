Un récital de Hautbois du musicien franco-tunisien Hamadi Ferjani est prévu ce soir, à 19h30, au Théâtre des jeunes créateurs, à la Cité de la culture.

Le hautboïste Hamadi Ferjani se produira avec le pianiste Mehdi Trabelsi, a annoncé le Théâtre de l’Opéra de Tunis.

En parallèle avec ce récital, le Théâtre de l’Opéra organise, du 6 au 9 décembre, une master class “Instruments à vents” encadrée par Hamadi Ferjani.

Le récital de Hautbois offrira un voyage dans plusieurs univers musicaux très différents. Passant par Ennio Morricone, Gabriel Fauré ou encore Nicolaï Rimski-Korsakov, Hamadi Ferjani proposera un véritable moment suspendu alliant virtuosité instrumentale, sensibilité et talent.

Hamadi Ferjani, hautboïste talentueux formé au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon, est rapidement devenu une figure incontournable de la scène musicale française et européenne.

Dès ses premières années d’études, son dévouement et son talent l’ont conduit à décrocher en 2021 le poste de premier hautbois solo à l’Orchestre des Pays de Savoie. L’année suivante, il a pris le poste de cor anglais solo à l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg et à l’Opéra du Rhin, marquant ainsi un tournant décisif dans sa carrière et confirmant sa remarquable ascension.

Invité à se produire avec de nombreux orchestres prestigieux d’Europe, tels que l’Orchestre de la Suisse Romande, la Deutsche Radio Philharmonie ou encore l’Orchestre Philharmonique de Radio- France, il a joué dans des salles emblématiques comme la Philharmonie de Berlin, la Philharmonie de Paris et l’Elbphilharmonie de Hambourg.

En 2023 il rejoint les rangs du légendaire orchestre Utopia, dirigé par le chef Teodor Currentzis et rassemblant les meilleurs solistes instrumentaux de la scène internationale.

Aujourd’hui, Hamadi partage également son savoir-faire avec la prochaine génération de musiciens en enseignant le cor anglais à la Haute École des Arts du Rhin.