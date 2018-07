Le Tunindex a débuté la séance de jeudi 26 juillet dans le vert avec une hausse de 0,56% à 8.205,22 points dans un volume total de 5,575 millions de dinars (MDT), selon l’intermédiaire en Bourse, Mena Capital Partners (MCP).

A la hausse, BIAT grimpe de 2,99% à 172 dinars (D), suivie par SIPHAT et ASSAD qui affichent des performances respectives de 2,81% et 2,04% à 3,29 D et 10 D.

A la baisse, ESSOUKNA perd 4,02% à 3,10 D; idem pour TUNISAIR et WIFAK BANK qui dévissent respectivement de 3,38% et 2,90% à 0,57 D et 6,68 D.